Какую зубную пасту выбрать для ребенка: советы стоматолога

Разобраться с этим вопросом помогает кандидат медицинских наук, стоматолог-ортодонт Андрей Жук.

Фото: WomanHit.ru - МК WomanHit.ru - МК

Ассортимент зубных паст довольно широк, в том числе и детских. В магазинах есть пасты разных цветов, с разными вкусами и ароматами. И, если для детей приоритетным может стать «вкус жвачки», то родителям важно обращать внимание на состав того, чем дети будут чистить зубы.

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Как правильно чистить детские зубы?

Сначала, однако, остановлюсь на правилах ухода за детскими зубами. Самое главное правило — не пренебрегать их чисткой и приучать к ней ребенка с самого юного возраста. Это надо делать с момента появления первого зуба, то есть примерно в полугодовалом возрасте. Аргументы «да это совсем крошечный зуб», «ребенок просто не дастся» и другие нужно забыть.

Если первый зуб есть, то и чистить его необходимо. Сперва это можно делать и без пасты. Рекомендую соблюдать тот режим, который должен закрепиться на будущее — чистить зубы дважды в день — утром и вечером. Чистить зубы должен не сам ребенок, за него это должны делать родители. Поощрять желание малыша пользоваться зубной щеткой самостоятельно, конечно, нужно, но после этого родители обязательно должны дочистить зубы.

Кстати, полноценно чистить зубы дети учатся только после 10 лет, так что родителям немладенцев тоже не надо терять бдительность, а важно держать процесс под контролем. Еще один момент, который волнует родителей — сколько надо чистить зубы? Неужели ребенка надо как-то фиксировать на целых две минуты, чтобы провести качественную чистку.

Спешу всех обрадовать: научно подтвержденных доказательств того, что именно 2 минуты — оптимальная продолжительности чистки, нет. Это значит, что мучать ребенка, особенно маленького, такой долгой для него чисткой зубов точно не надо. 30 секунд вполне достаточно. В общем, еще раз подчеркну, что гораздо важен сам факт чистки и ее регулярность.

Маленькие дети не умеют полоскать рот и часто глотают пасту. Производители знают об этом и создают средства, которые безопасны при проглатывании. Впрочем, это не значит, что пасту надо глотать в больших количествах: для чистки берите порцию не больше горошины, а малыша постепенно учите выплевывать пасту и прополаскивать рот.

С шоколадом или с клубникой: правила выбора детской пасты

Надо ли идти на поводу у ребенка и покупать ему пасту с любимым мультгероем на тюбике или с шоколадным вкусом? Уверен, что да. Если паста нравится ребенку, то и к процессу чистки он будет благосклонен. Выбирая пасту, даже с учетом детских предпочтений, обращайте внимание на возраст, указанный на упаковке. Школьнику не подойдет паста для двухлеток, а двухлеткам не пойдет на пользу паста для семилетних детей. Каждому возрасту — свой состав, который соответствует списку требований Роспотребнадзора. Кстати, если никаких указаний о том, что продукт сертифицирован, на пасте нет, покупать такой продут не стоит — его использование может быть небезопасным.

Зачем это нужно: все о самых важных компонентах зубных паст

Фтор и кальций у нас на слуху, но состав зубных паст гораздо шире. Расскажу о том, для чего в пасту добавляют те или иные компоненты.

Кальций

Название этого элемента четко ассоциируется с крепкими зубами. Но его присутствие в зубных пастах влияет на состояние зубов минимально. Все дело в том, что соединения кальция очень быстро разрушаются под действием слюны, из-за чего они просто не успевают хоть как-то повлиять на зубную эмаль. Но есть и плюсы — ничего страшного в пасте с кальцием нет, этот компонент безопасен.

Фтор

С ним связано много страхов, опасений и заблуждений. С одной стороны, он полезен, но с другой, может ли он присутствовать в детских пастах? Ученые и стоматологи уверены, что фтор в зубных пастах необходим, ведь он помогает укреплять эмаль зубов. Но за его содержанием в пастах надо следить, так как его проглатывание может спровоцировать раздражение слизистой желудка. В детских пастах содержание фтора не должно превышать 700 условных единиц. Чтобы снизить риски негативного влияния фтора на самочувствие, рекомендую чередовать зубные пасты: месяц чистить пастой со фтором, после заменить ее на продукт без него. Кстати, эта стратегия — пользоваться зубной пастой с определенными свойствами не более месяца — работает и для взрослых. Чередование позволит получить максимум пользы от каждой разновидности пасты.

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