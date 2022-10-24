Диетолог Калинчев назвал причины детского ожирения

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал о причинах детского ожирения.

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— На прием к врачу детей с ожирением обычно приводят такие же родители. При этом у себя проблем они не видят и хотят, чтобы врач вылечил их ребенка отдельно от всей семьи, — сказал он в комментарии RT.

Эксперт уточнил, что члены семьи на личном примере должны демонстрировать, «что и как надо делать». По словам специалиста, в мире наблюдается «пандемия детского ожирения».

Причины набора лишнего веса у детей фактически такие же, как у взрослых: гиподинамия и избыток пищи, способствующей ожирению. Калинчев пояснил, что лечение ребенка будет бесполезным, если вся семья не изменит пищевые привычки.

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