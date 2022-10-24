Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Диетолог Калинчев назвал причины детского ожирения

Вечерняя Москваиещё 1

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал о причинах детского ожирения.

Диетолог Калинчев назвал причины детского ожирения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— На прием к врачу детей с ожирением обычно приводят такие же родители. При этом у себя проблем они не видят и хотят, чтобы врач вылечил их ребенка отдельно от всей семьи, — сказал он в комментарии RT.

Эксперт уточнил, что члены семьи на личном примере должны демонстрировать, «что и как надо делать». По словам специалиста, в мире наблюдается «пандемия детского ожирения».

Причины набора лишнего веса у детей фактически такие же, как у взрослых: гиподинамия и избыток пищи, способствующей ожирению. Калинчев пояснил, что лечение ребенка будет бесполезным, если вся семья не изменит пищевые привычки.

Главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова развеяла миф о необходимости «запасаться жиром» перед зимними холодами.

По мнению эксперта, повышение калорийности рациона в холодное время года не имеет смысла для жителей крупных городов. Переедание не поможет согреться организму, зато чревато ожирением.

Дети,Антонина Стародубова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители