Все, что вы хотели знать о профессиональной чистке молочных зубов

О том, насколько важна повседневная гигиена полости рта, знают все. Однако многие родители задаются вопросом: необходима ли детям регулярная чистка в стоматологическом кабинете? Разобраться помогает Егана Маруфиди – практикующий стоматолог-пародонтолог, ген. директор клиники «Столица».
Нужна ли маленьким пациентам профессиональная гигиена полости рта?
Для того чтобы однозначно ответить на этот вопрос, нужно разобраться: зачем вообще существуют плановые чистки у стоматолога? Основная цель — избавиться от зубного налета, который при всем желании невозможно удалить в домашних условиях.
В этом смысле дети ничем не отличаются от своих родителей: даже если за зубами ухаживают грамотно, налет будет скапливаться. К тому же, нельзя сбрасывать со счетов такую деталь: отложения на эмали — это и есть причина кариеса, а молочные зубы на порядок более хрупкие, чем коренные. Давно доказано, что сохранять здоровье молочных зубов очень важно, несмотря на то, что на их месте должны вырасти новые — в противном случае человек может заработать массу проблем и осложнений. То есть, дети, которым не проводят регулярную профессиональную гигиену полости рта, рискуют даже больше, чем взрослые. Вывод: чистка у стоматолога для ребенка — это необходимость, которой нельзя пренебрегать.
Есть ли особенности у детской процедуры чистки?
Разумеется, грамотный стоматолог всегда проводит чистку детских зубов по специальному протоколу, в щадящем режиме, чтобы не повредить нежные ткани. Инструменты и средства для чистки — щетки и препараты — разработаны с учетом характеристик молочного прикуса.
Надо учитывать, что существуют стоматологические процедуры, которые в ранние годы проводить не следует. Среди них можно назвать отбеливание, которое рекомендуют применять не раньше, чем с 14 лет. В остальном ребенку после 10 лет положен тот же комплекс мер по уходу за полостью рта, что любому взрослому человеку.
Бывают ли противопоказания для проведения профессиональной чистки?
Есть определенные особенности организма или временные состояния, при которых стоматологи не делают пациентам чистку, но противопоказания никогда не связаны с возрастом. Препятствием для профессиональной гигиены полости рта может стать истончение эмали, а также непереносимость компонентов чистящего состава. Это не повод для опасений: хороший лечащий врач всегда собирает общий анамнез пациента и отслеживает состояние его эмали.
Насколько часто нужно водить ребенка на чистку?
Наилучший вариант — применять процедуру профессиональной гигиены каждые 3 месяца. Это обеспечит регулярное избавление от налета и предотвратит образование зубного камня, а значит — спасет и молочные, и коренные зубы от разрушения и прочих патологических процессов. Кроме того, профессиональная чистка — это необходимый этап многих оздоровительных мер. К примеру, если у ребенка обнаружены проблемы с прикусом, и принято решение установить пластины или брекеты, первым делом пациента отправят на чистку. Это логично: фиксировать конструкцию следует на зубах без налета и камня, чтобы кариес не начал развиваться под ней. Профессиональная чистка не менее важна для детей, чем для взрослых: это один из основных пунктов поддержания здоровья в полости рта. Лучшая гарантия того, что ухаживать за зубами вашего ребенка будут правильно — это наличие врача, которому вы доверяете. Грамотный стоматолог точно подскажет, когда и какие процедуры следует применять, и учтет все индивидуальные особенности маленького пациента.