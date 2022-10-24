5 самых необычных российских школ

В школах дети не только получают базовое образование, но и учатся общаться со сверстниками и творчески самовыражаться. Многие учебные заведения стремятся поощрять уникальность каждого ребенка и превращают образование в увлекательную игру. «Рамблер» рассказывает о самых необычных российских школах.

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Школа для 32-х национальностей

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В первой поликультурной школе №1650 в Москве обучаются дети 32-х национальностей: корейцы немцы, башкиры, латыши, греки, цыгане и другие. Причем русский язык им преподают как иностранный. Родители выбирают для детей специальную группу, в которой изучают культуру конкретного народа — язык, литературу и историю. Также в школе преподают этнологию, этику и этикет разных народов. Помимо основных предметов, в школе действуют кружки: музыкальные классы, студии живописи и керамики, кружок флористики, секции фольклорных танцев, восточных единоборств и другие.

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Общеобразовательный «Хогвартс» в Йошкар-Оле

В городе МБОУ «Средняя образовательная школа № 5» известна под названием «Обыкновенное чудо». Самое «чудесное» в ней — внешний вид. Фасад образовательного учреждения напоминает здание «Хогвартса» или диснеевский замок. В школе дети учатся как обычно — с первого по одиннадцатый классы. После основных занятий дети могут потренироваться в конно-спортивном центре, который расположен рядом с «замком». Также школа проводит специальные тренинги для родителей, чтобы помочь им грамотно выстроить отношения с ребенком.

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Уроки красноречия и чаепития на циновках в «Перспективе»

Московская школа «Перспектива» отличается нестандартным подходом к образовательному процессу. Курс по истории, географии и литературе изучается в игровой форме. Дети погружаются в предмет через игру. Например, если тема занятий «Культура Японии», то всю неделю ученики едят в столовой палочками и устраивают чаепития на циновках. Раз в год школа проводит «Большую игру» — ученики выезжают за город, где находится средневековый замок и деревушка с парой домиков. В течение четырех дней дети «играют» в крестьян, ремесленников и разбойников — возделывают поля, делают оружие и грабят своих соседей.

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Мюзиклы на английском в Славянско-англо-американской школе «Марина»

Ученики СААШ в Москве проходят обучение сразу по двум программам — российской и американской, соответсвенно, на двух языках. Учреждение также сотрудничает в Калифорнийским детским музыкальным театром, поэтому ученики СААШ не только ставят мюзиклы в стенах школы, но и отправляются по обмену в Великобританию, Ирландию, Голландию, Бельгию, Германию и другие страны.

Архив школы

Школы для оленеводов в Якутии

Специально для детей кочевников-оленеводов в Якутии были созданы кочевые школы. Раньше родители, которые хотели дать ребенку комплексное образование, были вынуждены отправлять его в интернат. Специализированные «передвижные» школы дали детям возможность видеться с родителями, не прерывая обучение. Они представляют собой палатки, расположенные на стоянках кочевников. Все предметы преподаются по общепринятым российским стандартам. Домашние задания и контрольные дети выполняют в интернете.