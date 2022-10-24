Аденоиды у детей: в каких случаях удаление необходимо?

Когда аденоиды можно лечить, а когда нужно удалять? Разбирались вместе с врачом-оториноларингологом «СМ-Клиника» Александром Павловичем Леткиным.

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«Аденоиды — лимфоидная ткань, находящаяся в носоглотке и выполняющая роль фильтра, который останавливает на подступах к организму вирусы и микробы. Иммунная система малыша не способна защитить его от всех инфекций, поэтому аденоиды для него особенно важны», — рассказывает Александр Леткин.

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А еще родителям нужно обращать внимание на такие симптомы у ребенка как затяжной насморк, гнусавость в голосе, дыхание через рот, храп во время сна, частые отиты, проблемы со слухом.

«Важно понимать, что сами аденоиды не представляют опасности – наоборот, – но их воспаление может повлечь серьезные осложнения. Острый аденоидит развивается во время острой респираторной инфекции, однако при правильном лечении с ним удается справиться. Хронический аденоидит развивается на фоне частых простудных заболеваний, когда ребенок начинает ходить в детский сад», — поясняет врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Александр Леткин.

Это знакомо большинству родителей: в период адаптации одна инфекция сменяется другой. Результат: «Три дня в саду, и мы снова на больничном». Если в садик приводят не до конца выздоровевшего ребенка, через несколько месяцев у него можно обнаружить разросшиеся воспаленные аденоиды. Они могут стать предпосылками рецидивирующего отита, приводящего к снижению слуха.

В итоге после очередного посещения врача родители могут оказаться перед выбором из тех самых двух вариантов: операция – аденотомия или так называемые консервативные методы. Специалисты сегодня советуют прилагать максимальные усилия в сторону первого и соглашаться на операцию только в крайнем случае. Аденотомия назначается, когда нет положительной динамики после лечения. Если у ребенка чаще четырех раз в год случаются воспалительные процессы в лимфоидной ткани носоглотки, развиваются осложнения, начинается ночной апноэ – это показания для оперативного вмешательства.

Наверняка многие слышали такую фразу: «Ребенок аденоиды «перерастет».

«Можно довериться случаю, но минимизировать риски не получится, ведь увеличенные аденоиды — это потенциально опасный хронический воспалительный очаг. Если не решать проблему, инфекции будут циркулировать по всему лимфоидному кольцу, а ребенок постоянно болеть», — подчеркивает Александр Леткин.

Родителям, решившимся на операцию, важно знать о возможных осложнениях. Среди них – кровотечение, которое легко останавливается тампонадой носа – введением тампонов в рану. Повышение температуры – для профилактики развития инфекционных осложнений после операции врач назначит курс антибиотиков. Отек тканей в месте удаления аденоидов – типичная реакция организма.

«Послеоперационный период протекает индивидуально и может занимать от двух недель до двух месяцев. В это время нужно быть осторожными в выборе жаропонижающих препаратов, ведь они снижают свертываемость крови и могут спровоцировать кровотечение. Можно есть только мягкую и теплую пищу, чтобы исключить повреждения прооперированной области», — говорит Александр Леткин.

Список продуктов составит врач, проводивший операцию, так как именно он будет мониторить динамику выздоровления. Для дезинфекции рекомендуется полоскать горло, орошать его после еды теплым слабым раствором шалфея или ромашки. Невыполнение рекомендаций врача нередко приводит к ситуации, когда после удаления аденоидов нос не дышит так же, как и до. Важно делать дыхательную гимнастику: пока ребенок жил с разросшимися аденоидами, он перестал полноценно дышать носом.