10 привычек, которые помогут ребенку стать успешным

Часто ли вы замечаете, что некоторые люди среди вашего окружения более успешны, благополучны и финансово стабильны, нежели остальные? Почему они могут добиваться невероятных высот? В чём же секрет? Может генетика, упорный труд или связи родителей?

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На самом деле стать успешным может каждый! Главное, захотеть изменить свой годами устоявшийся ритм жизни. Взрослому человеку это сделать очень сложно, но велик шанс привить это своему ребёнку.

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Многие миллионеры, бизнесмены и предприниматели делятся своим опытом, рассказывая о простых правилах, которых придерживались их родители, а теперь и они сами.

И совершенно неважно, какое у вас финансовое состояние, загруженность и мировоззрение. Вы можете измениться сами, и помочь своему ребёнку вырасти успешным!

На самом деле от вас не потребуется много затрат. Более того, эти правила стары как мир. Но если внедрить их как постоянную привычку, то вы сами заметите, как жизнь вашей семьи начнёт меняться.

1. Больше читайте

Чтение ещё никому не навредило, особенно если приучать ребёнка к книгам с детства. Большинство состоявшихся и успешных людей рассказывают, что их родители настаивали на ежедневном чтении.

К основной литературе добавлялись книги по саморазвитию, науке и истории. Родители тщательно подбирали литературу для будущего бизнесмена, основное правило – книга должна вас чему-то научить.

Минимум одна книга в месяц, а лучше две.

2. Полезно питайтесь

Здоровое и правильное питание – уже половина успеха. Приучайте детей питаться правильно, сбалансировано и полноценно. Каждый человек должен получать с пищей определённое количество калорий, витаминов и минералов.

Культура питания детей полностью зависит от родителей. Ваши дети едят то, что едите вы. Они не видят других примеров, у них нет другой пищевой привычки. А эта привычка формируется как раз в раннем возрасте.

И если вместо творога и овощей вы позволяете ребёнку есть бургеры и пить газировку, то спустя лет 5-8 он не станет добровольно употреблять в пищу полезные продукты.

К тому же люди, употребляющие в пищу здоровые продукты, реже страдают ожирением, проблемами с весом и болезнями.

3. Занимайтесь спортом

Почти 90% успешных бизнесменов и миллионеров посвящали как минимум час в день спортивным нагрузкам, занимаясь 3-5 дней в неделю. Успешные люди знают, что залог их благополучия в их работоспособности и здоровье, а значит, нужно не только развиваться умственно, но и физически.

К тому же спортивное и подтянутое тело всегда выглядит привлекательнее.

Научно доказано, что физические упражнения положительно влияют на мозг, оздоравливают и повышают эффективность его работы. Так что стоит задуматься о занятиях спортом не только детям, но и родителям, ведь именно с них малыши берут пример.

4. Развивайтесь в разных сферах

Заведите привычку постоянно узнавать и пробовать что-то новое. Не бойтесь экспериментировать, позволяйте ребёнку пробовать всевозможные занятия.

Пусть сегодня это конструирование, завтра рисование, а послезавтра театральный кружок. Занимайтесь сами и поддерживайте интерес ребёнка.

Доказано, что те дети, которые с детства знали, чего хотят и добивались этого в будущем, в детстве поощрялись родителями за интересы и новые знания.

5. Не смотрите телевизор

Не стоит тратить своё драгоценное время за бездумным просмотром телепередач. Да, возможно, научно-познавательные программы можно оставить в своём досуге, но не более.

60% богатых людей признались, что проводят не более часа в день в интернет-ресурсах для отдыха и развлечения, почти 70% – смотрят телевизор меньше часа в сутки, и только 8% признались, что увлекаются реалити-шоу.

Поэтому стоит задуматься, прежде чем поощрять неограниченный доступ ребёнка к телевизору, в мире есть много всего интересного и неизведанного.

6. Поддерживайте друг друга

Большинство успешных людей признаются, что их родители всегда были на их стороне, поддерживали их увлечения и всегда находили время на общение.

«Главнее всего погода в доме», поэтому заведите себе привычку уделять своей семье достаточно внимания.

7. Развивайте финансовую грамотность

Научитесь грамотно обращаться с деньгами, и научите этому своего ребёнка. Почти 80% успешных людей тратили меньше, чем зарабатывали ещё задолго до того, как разбогатели.

Привычка правильного обращения с финансами должна сформироваться с детства.

Попробуйте научиться сами, а затем привить этот навык своим детям.

8. Заводите надёжных друзей

Выбирайте надёжных и верных друзей. И на своём примере учите этому детей. Успешные бизнесмены признаются, что потратили немало времени на то, чтобы выстроить качественные и доверительные отношения с людьми, близкими им по духу.

В основном в их окружении жизнерадостные, оптимистичные и честные люди. Наличие успешных и умных людей вокруг повышает уровень развития человека, от чего зависит уровень жизни и успех.

Присмотритесь к окружению своего ребёнка. Обладают ли они позитивными и жизнерадостными качествами?

9. Цените любой труд

Получайте опыт любой работы. 90% предпринимателей и бизнесменов признаются, что с подросткового возраста не отказывались от работы. Кто-то гулял с соседскими собаками, кто-то разносил газеты, помогал по дому или мыл машины.

Любой опыт важен. Как для развития понимания, что деньги достаются упорным трудом, так и для общего развития выносливости, стойкости духа и упорства.

Научите ребёнка ставить себе цель и достигать её.

10. Пусть в вашей жизни будет наставник

Найдите себе человека, которым вы можете восхищаться, которому хочется подражать, и которого хочется слушать. И поощряйте таких людей в жизни ребёнка. Возможно, именно родители смогут стать для детей таким проводником в жизнь, а может это будет учитель или тренер.

По большому счёту неважно кто из взрослых это будет, главное – его ценности, мировоззрение и целеустремлённость. Если он сможет вдохновить ребёнка на развитие, то он обязательно придёт к успеху!