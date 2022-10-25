Мужчина пришел на роды, все время провел за игрой в телефоне и лишился семьи

В Сиднее, Австралия, мужчина бросил партнершу одну в больнице сразу после тяжелых родов, ушел чинить телефон и лишился семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

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31-летняя мать пятерых детей, социальный работник Эринджейд Рэнд, рассказала, что все роды, кроме последних, проходили легко. Все дети появились на свет в роддоме в воде под наблюдением акушерок. Когда Рэнд рожала младшую дочь, к ней в палату пришел партнер Джейсон Сааведра.

Все время, пока женщина тужилась, Сааведра провел за игрой в телефоне и только иногда отрывался, чтобы снимать процесс рождения дочери. Когда врач предложила мужчине поддержать роженицу, он ответил, что так и сделает, как только пройдет игру. Поведение Джейсона и его безразличие к чувствам возлюбленной удивило и разозлило принимавшую роды акушерку.

Когда ребенок появился на свет, выяснилось, что у него вокруг шеи обвилась пуповина, и из-за этого он не мог дышать. Даже в этот ответственный момент Сааведра продолжил съемки и не попытался поддержать Рэнд. Врачам удалось оказать младенцу необходимую помощь, и он задышал.

Вместо того чтобы побыть с пережившей травматический опыт партнершей, отец ребенка покинул больницу, чтобы починить разбитый экран мобильного телефона. Когда Рэнд восстановилась, она поняла, что ее не устраивает такое отношение возлюбленного и записала его и себя на парную терапию к психологу.

Встречи со специалистом привели к тому, что женщина решила расстаться с партнером, для которого ни она, ни их дети никогда не были приоритетом. В первую очередь мужчину волновал баскетбол и он сам.