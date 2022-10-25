Врач назвала главные ошибки при лечении ветрянки у детей

Родители привыкли лечить ветрянку у детей зеленкой. Однако в этом нет необходимости, заявила врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Чтобы снять боль и уменьшить выраженность зуда, применяются вяжущие и противозудные лосьоны, например каламиновый раствор, а также охлаждающие кремы и гели», – пояснила Демьяновская.

Невролог посоветовала пить достаточно жидкости и при симптомах принимать антигистаминные и жаропонижающие препараты. Чтобы избежать осложнений со стороны печени, добавила Екатерина Демьяновская, детям до 16 лет такие лекарства назначаются только лечащим врачом. Для предотвращения возникновения рубцов после высыпаний лучше всего дождаться самопроизвольного отпадания корочек.