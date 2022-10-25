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2 часа назад

Врач назвала главные ошибки при лечении ветрянки у детей

РИА "ФедералПресс"

Родители привыкли лечить ветрянку у детей зеленкой. Однако в этом нет необходимости, заявила врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Врач назвала главные ошибки при лечении ветрянки у детей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Чтобы снять боль и уменьшить выраженность зуда, применяются вяжущие и противозудные лосьоны, например каламиновый раствор, а также охлаждающие кремы и гели», – пояснила Демьяновская.

Невролог посоветовала пить достаточно жидкости и при симптомах принимать антигистаминные и жаропонижающие препараты. Чтобы избежать осложнений со стороны печени, добавила Екатерина Демьяновская, детям до 16 лет такие лекарства назначаются только лечащим врачом. Для предотвращения возникновения рубцов после высыпаний лучше всего дождаться самопроизвольного отпадания корочек.

Ни в коем случае нельзя их отрывать, а также лучше избегать случайного травмирования мочалкой, передают слова доктора «Известия». Ранее «ФедералПресс» писал, есть у человека иммунитет к оспе обезьян после ветрянки.

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