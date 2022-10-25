Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Сестры родили однояйцевых близнецов с разницей в несколько месяцев

Lenta.ru

В США 29-летняя Меган О'Брайен и ее 32-летняя сестра Сара Сейлер родили однояйцевых близнецов с разницей в три месяца. Об этом сообщает Metro.

Сестры родили однояйцевых близнецов с разницей в пару месяцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сара, у которой уже был один ребенок, забеременела через несколько месяцев после младшей сестры. Она призналась, что поначалу боялась говорить ей об этом, так как не хотела отвлекать внимание от нее. Опасения были напрасны: сестра лишь обрадовалась и решила, что теперь они смогут стать еще ближе.

Позже Меган узнала, что у нее будут однояйцевые близнецы. Спустя некоторое время Сара обнаружила, что тоже беременна двойней.

«Она показала мне снимок УЗИ, и там было два ребенка. У меня на глаза навернулись слезы, это было так здорово, что у нее тоже будут близнецы», — вспоминает Меган.

21 ноября 2021 года у младшей сестры родились дочери, которых назвали Лайла и Джози. Следом на свет появились сыновья Сары, получившие имена Леннон и Паркер.

«Впервые стать матерью однояйцевых близняшек и разделить это событие с моей сестрой — это круче всего на свете», — утверждает Меган.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители