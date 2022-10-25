Сестры родили однояйцевых близнецов с разницей в пару месяцев

В США 29-летняя Меган О'Брайен и ее 32-летняя сестра Сара Сейлер родили однояйцевых близнецов с разницей в три месяца. Об этом сообщает Metro.

Сара, у которой уже был один ребенок, забеременела через несколько месяцев после младшей сестры. Она призналась, что поначалу боялась говорить ей об этом, так как не хотела отвлекать внимание от нее. Опасения были напрасны: сестра лишь обрадовалась и решила, что теперь они смогут стать еще ближе.