Женщина родила спустя восемь лет попыток и пожалела

Женщина из Великобритании потратила миллионы рублей и восемь лет, чтобы забеременеть, но пожалела, что родила ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

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Будущая мать планировала беременность с 36 лет. Она не состояла в отношениях, поэтому приняла решение заморозить яйцеклетки. Спустя несколько лет женщина нашла донора и попыталась зачать ребенка при помощи ЭКО, но безуспешно. Позже она встретила будущего мужа, однако попытка забеременеть естественным путем привела к преждевременным родам и потере ребенка. В 44 года, потратив в общей сложности около 100 тысяч фунтов стерлингов (семь миллионов рублей) на множество процедур, британка стала матерью.

По ее словам, она не почувствовала прилива любви к сыну после его долгожданного рождения. Радость из-за появления ребенка на свет продлилась всего несколько недель. Женщина начала испытывать ненависть к материнству. «В тот момент в моей голове постоянно крутилась фраза "будьте осторожны в своих желаниях"», — вспоминает она.

Британка добавила, что постоянно винила себя за то, что не любит сына. Она считала себя «бессердечным чудовищем» и ужасной матерью. В попытках найти поддержку, женщина начала вести интернет-блог, где регулярно делилась своими мыслями и рассказывала о своих чувствах. «Люди говорили, что все наладится — в шесть недель, в десять недель, в три месяца, в шесть месяцев... И хотя это слабое утешение, когда не знаешь, как пережить следующие шесть часов, они оказались правы», — рассказывает мать.