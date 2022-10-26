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2 часа назад

Групповые занятия музыкой развивают у ребенка стойкий характер

Волгоградская правда

Чтобы у ребенка появилась способность преодолевать трудности, запишите его в музыкальную школу, посоветовали психологи.

Групповые занятия музыкой развивают у ребенка стойкий характер
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Ученые обнаружили, что групповое музицирование в школьном хоре, оркестре или музыкальной группе помогает развивать у детей жизнестойкость.

По словам психолога Уильяма Джеймса Бейкера, при игре на музыкальных инструментах или пении в группе у ребенка развиваются такие качества, как умение работать в команде, упорство и эмпатия.

Кроме того, у музыкантов во время выступлений бывают такие ситуации, когда приходится сталкиваться с непредвиденными обстоятельствами. Умение справляться с ними требует определенной стойкости и храбрости, сообщает издание Medical Xpress.

Такие выводы исследователи сделали на основании данных молодежных оркестров, в состав которых входят музыканты 14–25 лет.

Ученые отметили, что при обучении игре на музыкальном инструменте в мозге человека укрепляются связи между слуховой корой и областями, которые участвуют в обработке сложной информации. При этом у ученика улучшаются память и двигательные функции.

При музицировании в группе также повышается уровень окситоцина – гормона привязанности, поскольку человек начинает испытывать чувство единения с остальными. Кроме того, занятия музыкой снижают уровень кортизола – гормона стресса и укрепляют иммунитет, подчеркнули специалисты.

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