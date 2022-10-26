Ребенок не слушается, капризничает и отказывается воспринимать дельные советы, направленные на улучшение собственной жизни и обстановки в семье? Проблема, как и множество других, решаема. Телеканал «МУЛЬТ» рассказывает о 6 способах того, как правильно договариваться с детьми.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Внимание: изначально вам стоит воспринимать их равными собеседниками, максимально расслабиться и помнить, что вы тоже когда-то были в их возрасте и положении.

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№ 1: Сыграйте

Факт: к жизни дети адаптируются в первую очередь через игры — развлекательные и познавательные. Когда ребенок не желает вас слушать, не ест, разбрасывает вещи, шумит, время предложить ему на время стать героем мультфильмов или сказок. Скажите: «Представь, что ты...», выбрав кого-то любимого малышом. Обязательно подкрепите идею фактами — напомните, как вел себя персонаж.

И не зря многие родители, утомившись от детского шума, занимают роль короля или королевы, которых требуется посторожить и сделать это тихо. Хотя бы двадцать минут покоя так появятся без особого труда.

№ 2: Высказывайте альтернативу

У детей достаточно энергии, порой ей некуда выходить, поэтому и начинаются непонятные занятия, направленные на возможность облегчить энергозапас. Не воспринимайте действия ребенка, как что-то заведомо несущее угрозу вашему имуществу или психическому здоровью. Если малыш намеревается начать разукрашивать обои, предложите новый блестящий и совершенно чистый блокнот, ждущий рисунков. Активности не всегда требуют полезного результата, порой достаточно увлечь ребёнка несколько другой идеей.

№ 3: Создайте «ложный выбор»

Чем обширнее выбор, тем сложнее его сделать. Когда вы начинаете каждой клеточкой своего тела ощущать, что ребенок не захочет сотрудничать, опережайте события. К примеру, требуется, чтобы на завтрак малыш съел кашу. И вы точно знает о его нелюбви к йогуртам или фруктам. Так и говорите: будешь завтракать йогуртом или фруктами? Подобные манипуляции подталкивают малыша к выбору чего-то третьего, изначально не предполагавшегося. В данной ситуации ребенок чувствует себя победителем, ведь он якобы перехитрил родителя, а вы убеждаетесь в том, что держите ситуацию под контролем.

№ 4: Присоединяйтесь

То, что невозможно остановить, лучше возглавить! — знакома вам такая фраза? В воспитании ее ждет отличное применение на практике. Вы зовете ребенка помочь/поесть/умыться, в общем, зовете и никак не можете дозваться. Потому что малыш увлечен игрой или мультфильмами. Не стоит продолжать надрываться, лучше составьте ему компанию на пару минут, обязательно заметив, что это увлекательное дело никуда не денется, но вы, так и быть, дадите еще немного времени. Будьте мягки, криком делу не поможешь, особенно, если крик из другой комнаты.

№ 5: Озвучивайте планы

Распорядок дня хорошая штука, которая, как правило, не задерживается надолго в детских умах. Чтобы избежать ссор и сложных ситуаций, предупреждайте ребенка, как пройдут следующие несколько часов. Рассказывайте, когда пойдете на детскую площадку, сколько там пробудете, куда направитесь после. Не забывайте устанавливать временные рамки, чтобы малыш хоть немного ориентировался в пространстве. В случае появления капризов всегда можете добавить: ты знаешь, какие у нас планы, сейчас пора двигаться дальше.

№ 6: Предупреждайте

Каждое занятие должно заканчиваться. Лучше, чтобы ребенок четко понимал, сколько времени у него осталось. К примеру, не бойтесь напоминать. «Последняя серия мультфильма и чистить зубы перед сном», «На игру с друзьями у тебя осталось пятнадцать минут, не задерживайся» и все в таком духе. Будьте монотонны и спокойны, помните, что вы воспитываете ребенка и с первого раза мало какие порывы становятся успешными. Иногда можно и задержаться на свежем воздухе, если дома молоко не начинает убегать с плиты.