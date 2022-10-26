3 ситуации, когда стоит отложить беременность

Обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

К планированию беременности стоит подходить максимально ответственно. Особенно важен этот момент, если вам уже за 35 и вы собираетесь стать мамой впервые. Конечно, вы должны обязательно получить консультацию специалиста и уже после этого принимать решение о беременности и родах, однако существуют факторы — они же болезни — которые значительно увеличивают сроки момента зачатия до того, как организм полностью восстановится. Мы решили выяснить, что это за состояния организма, которые трудно совместимы с беременностью.

Видео дня

Эндометриоз

Одно из самых неприятных заболеваний женской репродуктивной системы, которое может в конечном итоге привести к бесплодию, но только в том случае, если вы будете постоянно откладывать лечение и дадите заболеванию развиваться.

Гинекологи настоятельно рекомендую женщинам, для которых эндометриоз — наследственная проблема, регулярно посещать своего лечащего врача, чтобы предотвратить развитие болезни и купировать симптомы на ранней стадии.

При наличии заболевания в средней стадии возможны проблемы с оплодотворением, а это значит, беременность стоить отложить до того, как ваш врач даст положительный прогноз по течению вашего заболевания.

Опухоли

Еще один момент, который может затормозить вас на пути к счастливому материнству, — опухоли различного происхождения. Хуже всего, если вы имеете дело со злокачественными опухолями. Если не послушать своего врача и забеременеть при наличии подобных элементов, велика вероятность осложнений и даже потери беременности, так как большинство опухолей зависят от вашего гормонального фона. Особого внимания заслуживают миомы матки, которые сами по себе являются доброкачественными, но для беременности могут стать непреодолимым препятствием.

ЗППП