Как помочь ребенку с легкостью просыпаться в школу

Даже взрослым порой трудно наладить режим дня и ложиться спать вовремя, а для детей это и вовсе может казаться невозможным. Просыпаться в школу нелегко, особенно если секции заканчиваются поздно вечером, или выполнение домашних заданий затягивается до самой ночи.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Тлум.Ру рассказывает, как наладить режим сна у ребёнка и помочь ему с лёгкостью просыпаться на уроки.

Видео дня

Как быстро наладить режим дня?

Для детей очень важна дисциплина — и режим дня является основной её частью. При этом перестройка — процесс небыстрый, он может занять от полутора до трёх месяцев. Это важно учитывать, например, во время летних каникул, когда дети ложатся и встают позже.

Для правильного распорядка дня ребёнку стоит заканчивать выполнение домашних заданий к 18:00, а ко сну отходить в районе 21:00—22:00, особенно если просыпаться приходится в 7 утра. Спать школьнику стоит не менее 10 часов в сутки.

Итак, как же добиться ранних подъемов?

Важно хорошо высыпаться. Сон индивидуален, поэтому для родителей важно учитывать особенности ребёнка. Ему проще засыпать с песенками и сказками или лучше принять ванну на ночь? Выявив закономерность, будет проще выстраивать ритуалы отхода ко сну; Укладывайте ребёнка сами. Очень важно, когда это делает кто-то из родителей. Да, даже если дети уже школьного возраста и считают себя взрослыми, здорово будет укрыть их на ночь, поправить подушку и одеяло и пожелать спокойной ночи; Создавайте чувство безопасности. Для хорошего сна важны поцелуи и объятия родителей — да и не только для сна. Если в семье отсутствуют телесные контакты и ласки, психическое и эмоциональное состояние ребёнка сильно страдает; Даже если ребёнку хочется поваляться подольше, не стоит отказывать в этом. Подсчитайте, сколько времени уходит на утренние сборы и дорогу до школы, и постарайтесь сдвинуть график сна с учетом утренней лени; Если ребёнок ложится спать поздно, старайтесь действовать постепенно: сдвигайте время отхода ко сну на 15 20 минут каждый день. Рано или поздно он станет ложиться вовремя; Не нарушайте режим сна, даже в выходные. Конечно, в субботу и воскресенье ребёнку можно дать поспать подольше, однако стоит следить за тем, чтобы он не выбивался из привычного графика; Пусть первыми встают родители. Для детей очень важно, чтобы мама и папа просыпались до них — это мотивирует на утреннюю активность. Родители выступают как образец для подражания: они готовят завтрак, помогают ребёнку со сборами и собираются сами.

Какие есть лайфхаки?

Не всегда основные правила работают на детей. В таких ситуациях можно применять маленькие хитрости. Вот некоторые из них:

Приготовьте любимое блюдо ребёнка на завтрак. Пусть его запах заставит засоню вылезти из постели;

Если у вас есть домашний любимец, он может разбудить ребёнка — собаки, кошки или даже мелкие животные любят приходить к хозяевам по утрам и приветствовать их;

Делайте утром зарядку. Это не только полезно для всех членов семьи, но и способствует бодрости по утрам. Ритмичные движения в течение 5 10 минут позволят наполниться хорошим настроением и энергией на весь день;

Позвольте ребёнку столкнуться с последствиями утренних опозданий. Если ничего не работает, стоит показать детям, что за их проступками грядет наказание. При этом очень важно выяснить, по какой причине школьник откладывает свои походы на уроки — возможно, его что-то беспокоит, например, буллинг одноклассников или конфликты с учителями.