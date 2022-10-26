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1 час назад

Почему родители мальчиков стареют быстрее, чем родители девочек

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Эксперты из Карлова университета в Праге (Чехия) и Колумбийского университета в Нью-Йорке (США) провели исследование, в котором приняли участие более 13 тыс. человек старше 50 лет в США. Ученые выяснили, что у родителей, имеющих по крайней мере одного сына, когнитивные способности снижались быстрее, чем у тех, у кого детей мужского пола не было.

Почему родители мальчиков стареют быстрее, чем родители девочек
Фото:  +1 +1

Исследователи предположили, что это может быть связано с тем, что дочери с большей вероятностью будут заботиться о своих родителях в пожилом возрасте и оказывать эмоциональную поддержку, помогая им оставаться здоровыми. А у тех, у кого есть мальчики, может быть меньше шансов вести здоровый образ жизни. Например, родители дочерей реже употребляют алкоголь, наркотики и курят.

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Ученые наблюдали за 13 222 родителями примерно около 14 лет. Эти люди регулярно проходили когнитивные тесты, которые оценивали их умственные способности — такие, как память, концентрация, мышление и понимание. В общей сложности у 10 872 участников были дети мужского пола, из которых у 4862 был один сын, у 3523 — два, а у 2487 — три или более. Среди тех, у кого не было сыновей, у 891 была одна дочь, у 905 — две дочери, у 554 — три или более.

Как сообщается в Journal of Psychiatric Research, у родителей, имеющих по крайней мере одного сына, когнитивные нарушения проявлялись быстрее, чем у тех, у кого не было сыновей. Скорость ухудшения была одинаковой как у отцов, так и у матерей. Снижение умственных способностей происходило еще быстрее, если у них было несколько сыновей, по сравнению с родителями дочерей.

Механизм, лежащий в основе этих процессов, еще не исследован. Но уже известно, что биологический пол ребенка также может влиять на поведение родителей: матери сыновей в среднем весят больше, чем те, у кого есть дочери, в течение длительного времени после беременности.

Ученые отметили, что они учитывали всех детей, которых имели участники, независимо от того, были ли они биологическими, приемными или падчерицами.

Ранее Рlus-one.ru рассказывал о другом исследовании, в ходе которого ученые выяснили, что учителя ставят девочкам более высокие баллы, чем мальчикам. Исследователи озабочены гендерным разрывом в школьных оценках.

Дети,
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