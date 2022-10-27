Почему дети отказываются от дневного сна

По словам ученых, созревание ответственной за память и обучение части мозга — гиппокампа — связано с низкой потребностью маленьких детей в дневном сне. Эта область головного мозга важна для долговременного хранения воспоминаний, а сон помогает гиппокампу выполнять свою работу.

По мнению ученых, детям необходимо спать днем, чтобы помочь незрелому гиппокампу обработать воспоминания. Главной причиной отказа детей от дневного сна может стать зрелость этой части мозга, а не возраст ребенка. При этом не стоит переживать, если ребенок перестал спать днем или делает это даже в пять лет — развитие мозга у всех идет по разным траекториям.