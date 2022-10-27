Священник раскритиковал страшные игрушки типа Хаги Ваги

«Игрушка-монстр учит любить и бояться, желать и ненавидеть одновременно. Так и раскачивается детская психика. Эти эмоции требуют все новой подпитки, не давая ребенку расслабиться. Ребенок привыкает и затем начинает искать более сильные эмоции. Грани стираются, потому что зло беспощадно и готово вернуться в любой момент. Вот это все может привести к расстройствам психики», — написал он.

Священник удивлен родителями, которые покупают эту страшную игрушку своим детям. По его мнению, они ставят моду и детские «хотелки» выше своих обязанностей и ответственности. При этом он отметил, что куда лучше купить динозавра или дракона, которые помогут прожить страх и научат проявлению здоровой агрессии, например, для достижения поставленных целей и защиты себя и близких.