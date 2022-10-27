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1 час назад

Священник раскритиковал страшные игрушки типа Хаги Ваги

Страшные игрушки типа Хаги Ваги раскритиковал в личном Telegram-аккаунте священник Николай Бабкин.

Священник раскритиковал страшные игрушки типа Хаги Ваги
Фото: МослентаМослента

«Игрушка-монстр учит любить и бояться, желать и ненавидеть одновременно. Так и раскачивается детская психика. Эти эмоции требуют все новой подпитки, не давая ребенку расслабиться. Ребенок привыкает и затем начинает искать более сильные эмоции. Грани стираются, потому что зло беспощадно и готово вернуться в любой момент. Вот это все может привести к расстройствам психики», — написал он.

Священник удивлен родителями, которые покупают эту страшную игрушку своим детям. По его мнению, они ставят моду и детские «хотелки» выше своих обязанностей и ответственности. При этом он отметил, что куда лучше купить динозавра или дракона, которые помогут прожить страх и научат проявлению здоровой агрессии, например, для достижения поставленных целей и защиты себя и близких.

«Динозавр живет в дикой природе и никого не обнимает, а Хаги Ваги прячет свою жестокость и отсутствие эмпатии за улыбкой и обнимашками», — заявил Бабкин.

Ранее было раскрыто влияние на детскую психику страшных игрушек. По мнению психолога, у одних детей могут появиться тревога или страхи, а у других — агрессия.

Дети,
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