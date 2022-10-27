Как родителям пережить подростковый кризис ребенка

Американские нейрофизики из Университета Кларка уверяют, что современные люди взрослеют гораздо дольше, причем не только психологически, но и физически. Медленнее меняется префронтальная кора мозга, отвечающая за эмоциональную зрелость, самоконтроль и способность делать сложные прогнозы.
По словам ученых, это может быть связано с тем, что молодые люди в возрасте 18-28 лет сегодня принимают жизненно важные решения гораздо реже, чем их предки. Некоторые психологи и вовсе считают, что подростковый возраст нужно продлить до 24 лет, так как в течение всего этого времени мозг формируется. Однако пока официальных изменений никто не вносил.
По международной классификации официально подростками считаются молодые люди до 19 лет, а основной кризис подросткового возраста обычно приходится на 12-14 лет. Как в этот период вести себя родителям и чего категорически нельзя делать – читайте в материале MIR24.TV.
«Подростковый период – такой же сильный стресс для ребенка, как смена места работы или проживания для взрослого. Даже если ребенок не меняет место учебы, он становится полностью дезадаптирован. Он не знает, как правильно себя вести, самое главное, он не понимает, что он хочет. В этот период у него буквально нет ни целей, ни средств. Обычно это происходит в 12-14 лет, когда также появляется влечение к противоположному полу, первая любовь. У подростка меняется тело, он плохо обычно к этому приспосабливается. Также у него меняется социальное окружение, у которого в свою очередь меняются социальные роли», – рассказывает психоаналитик Олег Долгицкий.
Эксперт советует не перегружать ребенка, а дать ему время на адаптацию, так как он и так испытывает стресс.
«Если у ребенка в этот период немного упала успеваемость, не нужно на него наседать. Если у него появляются проблемы с дисциплиной, то нужно объяснить, как себя вести, разбирая причины конфликта. Природа такова, что все сталкиваются с этим тяжелым периодом, поэтому нужно его просто пережить. Нужно набраться сил и просто перетерпеть год. А общий язык можно найти в рамках игровой деятельности. Не забывайте также поднимать вопросы интимно-личностного общения с противоположным полом», – отмечает Долгицкий.
Родителям, уже пережившим несколько возрастных кризисов, необходимо запастись терпением и огромным количеством любви, советует психотерапевт Ольга Багрий.
«Необходимо научиться соблюдать и уважать личное пространство подростка и его границы. Как минимум стучать в дверь его комнаты, чтобы получить разрешение, прежде чем войти. С одной стороны, важно общаться со своим подрастающим ребенком, как со взрослым. С другой – не забывать, что перед вами все еще ребенок с минимумом ответственности. Тут хочется напомнить родителям подростков, что дети растут не для того, чтобы становиться помощниками по дому или няньками младшим детям. Это отдельные личности, у которых может быть и плохое настроение, и отсутствие желания что-либо делать, и просто «не те дни», – объясняетпсихотерапевт Ольга Багрий.
Нужно научиться слышать подростка, даже когда он молчит. Вовлекать в разговор на равных, считаться с его мнением и позволять делать свои выборы – тогда он научится ответственности, замечает эксперт.
«Важно быть рядом со своим ребенком, даже если он уже подросток и, казалось бы, не очень нуждается в родителях. Надежный тыл, где его любят и принимают любым – вот что самое главное, это его будущая опора на себя. А если вы злитесь, то так и говорите: «Я злюсь, когда в доме нет порядка. Мне бы хотелось, чтобы все клали свои вещи на место». А вот чего точно не стоит делать – это критиковать подростка. Все по той же причине, что подростки сами себя не очень-то любят и принимают», – заключила Багрий.