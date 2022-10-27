Как родителям пережить подростковый кризис ребенка

«Важно быть рядом со своим ребенком, даже если он уже подросток и, казалось бы, не очень нуждается в родителях. Надежный тыл, где его любят и принимают любым – вот что самое главное, это его будущая опора на себя. А если вы злитесь, то так и говорите: «Я злюсь, когда в доме нет порядка. Мне бы хотелось, чтобы все клали свои вещи на место». А вот чего точно не стоит делать – это критиковать подростка. Все по той же причине, что подростки сами себя не очень-то любят и принимают», – заключила Багрий.