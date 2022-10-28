Гинеколог развеяла миф о влиянии продуктов на пол ребенка

В беседе с журналистами российский медик заявила об ошибочности данных, говорящих, что включение в рацион некоторых продуктов может повлиять на пол ребенка. В качестве примера она привела убеждение некоторых людей в том, что при планировании беременности больше белковых продуктов приведет к зачатию мальчика, а употребление предпочтительно легкой пищи с преобладанием фруктов и овощей позволит забеременеть девочкой. По словам специалиста, это не имеет никакого значения, передает издание "Известия".