Гинеколог развеяла миф о влиянии продуктов на пол ребенка

Врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк обсудила популярное убеждение в том, что некоторые продукты могут повлиять на пол будущего малыша при планировании беременности.
В беседе с журналистами российский медик заявила об ошибочности данных, говорящих, что включение в рацион некоторых продуктов может повлиять на пол ребенка. В качестве примера она привела убеждение некоторых людей в том, что при планировании беременности больше белковых продуктов приведет к зачатию мальчика, а употребление предпочтительно легкой пищи с преобладанием фруктов и овощей позволит забеременеть девочкой. По словам специалиста, это не имеет никакого значения, передает издание "Известия".
– Считается, что это все просто случайность, как рулетка. Конечно, сегодня интернет пестрит всевозможными таблицами с расписанными диетами, графиком планирования беременности по месяцам, другими советами и рекомендациями, но это не более чем способ отвлечь или привлечь внимание, – цитирует СМИ врача.
Фисюк подчеркнула, что самое главное для родителей – это появление на свет здорового и желанного ребенка.