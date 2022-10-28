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3 часа назад

Российский гинеколог развеяла миф о влиянии продуктов на пол ребенка

Vse42.ruиещё 1

Врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк обсудила популярное убеждение в том, что некоторые продукты могут повлиять на пол будущего малыша при планировании беременности.

Гинеколог развеяла миф о влиянии продуктов на пол ребенка
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами российский медик заявила об ошибочности данных, говорящих, что включение в рацион некоторых продуктов может повлиять на пол ребенка. В качестве примера она привела убеждение некоторых людей в том, что при планировании беременности больше белковых продуктов приведет к зачатию мальчика, а употребление предпочтительно легкой пищи с преобладанием фруктов и овощей позволит забеременеть девочкой. По словам специалиста, это не имеет никакого значения, передает издание "Известия".

– Считается, что это все просто случайность, как рулетка. Конечно, сегодня интернет пестрит всевозможными таблицами с расписанными диетами, графиком планирования беременности по месяцам, другими советами и рекомендациями, но это не более чем способ отвлечь или привлечь внимание, – цитирует СМИ врача.

Фисюк подчеркнула, что самое главное для родителей – это появление на свет здорового и желанного ребенка.

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