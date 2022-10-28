Вылечить или удалить аденоиды

Аденоиды являются частью иммунной системы человека и выполняют защитную функцию: задерживают вирусы и микробы. Как правило, формируются аденоиды в течение пяти лет, затем они уменьшаются в размерах, а во взрослом возрасте вовсе должны исчезнуть. Возрастной ценз четко выделяет категорию пациентов, которые испытывают проблемы с аденоидами. Это дети. О том, как эти задачи решает медицина, расскажет врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Александр Павлович Леткин.

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Миссия аденоидов

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Ранее мы уже сказали о том, что именно аденоиды выручают иммунную систему малышей до момента, пока в организме не появятся другие способы противостояния инфекциям, бактериям и вирусам. Такая защита осуществляется при помощи лейкоцитов — это белые кровяные тельца, проходящие сквозь аденоиды.

«Внешне аденоиды схожи с цветной капустой. Представили? А теперь серьезно: это розовая лимфоидная ткань, состоящая из лимфатических узлов», — говорит Александр Павлович.

Процесс увеличения аденоидов протекает у каждого ребенка по-своему, на это влияют индивидуальные особенности растущего организма. Обычно к трем-пяти годам они становятся максимальными в размерах, из-за чего дети сталкиваются с трудностями.

Причины увеличения

При воспалении аденоиды увеличиваются в размерах. Причин увеличения может быть несколько: инфекции и заболевания дыхательных путей или последствия аллергии.

Побочное действие

Важно знать, что дети, у которых увеличены аденоиды, могут и не испытывать проблем. Аденоиды будут спокойно выполнять свою защитную функцию, увеличиваться при необходимости, а потом уменьшаться снова. Чаще процесс роста аденоидов сопровождается заложенностью носа и ушей, вынужденным дыханием через рот, проблемами со сном, появлением храпа, прерыванием дыхания (обструктивное апноэ).

Диагностика

Чтобы подтвердить или опровергнуть свои подозрения, доктор назначает пациенту различные медицинские тесты. Примеры самых распространенных ниже:

Визуальное тестирование. Для более точного просмотра носовых проходов, пазух и самих аденоидов специалисты используют рентген, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию. Эндоскопия носа. Разглядеть, увеличились ли в объеме аденоиды, воспалились ли они, или просто покраснели, врач может с помощью эндоскопа, тонкой и гибкой трубочки, у которой есть камера и подсветка. При введении ее в нос малыша доктор точно увидит изменения аденоидов. Бактериологические анализы. Чтобы понять, связано ли увеличение аденоидов с инфекциями, может понадобиться мазок. Так диагностируется условно-патогенная микрофлора. Этот анализ поможет выяснить, какие бактерии привели к сложившейся ситуации. Исследование сна. Если у малыша возникли проблемы со сном, внезапно он начал храпеть, а также проявляется в симптомах обструктивное апноэ, необходимо проводить исследование сна ребенка.

Лечение

Как правило, начинается все с главного заболевания. После того, как доктор определит, что стало первопричиной увеличения аденоидов, назначается план лечения. Например, при увеличении аденоидов вследствие аллергии,назначается антигистаминное средство или назальные спреи для носа. Если выяснилось, что причиной стала бактериальная инфекция, то рекомендуется прием антибиотиков.Стоит отметить, даже временное увеличение аденоидов приводит к затрудненному дыханию и проблемам с глотанием.

«В таких случаях помогает специальная диета. Следует исключить горячие напитки. Нужно отказаться от твердых продуктов: орехов, сухофруктов, печенья. Преобладать должны мягкие по текстуре продукты: кремообразные супы, различные пюре. Рекомендую пить много теплой жидкости, и речь не только о воде, но о соках и бульонах», — говорит Александр Леткин.

Показания к операции

затрудненное дыхание,

малыш не дышит носом,

у него постоянно сухо во рту,

трескаются губы частые отиты,

синдром «клейкого уха», когда густая жидкость начинает скапливаться в среднем ухе на постоянной основе синуситы, сопровождающиеся непрерывным насморком, гнусавым голосом некачественный сон с храпом, апноэ и их спутниками – дневной усталостью, сонливостью, слабым зарядом энергии, снижением успеваемости Операцию по удалению аденоидов называют аденоидэктомией. Она требуется, если у ребенка:

«Оперирует лор-хирург около 30 минут. Аденоиды удаляют через рот, пациенту дают предварительно общий наркоз. Боль и дискомфорт ребенок не чувствует. После операции врачи в клинике наблюдают за пациентом еще час», — рассказывает Леткин.