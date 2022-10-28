Назван способ борьбы с абортами

Если бы государство компенсировало расходы на контрацепцию хотя бы для уязвимых групп населения, то тогда количество абортов было бы значительно меньше. Такое мнение высказала врач — акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, член президиума Европейского общества по контрацепции и репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева.