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1 час назад

Назван способ борьбы с абортами

Вечерняя Москва

Если бы государство компенсировало расходы на контрацепцию хотя бы для уязвимых групп населения, то тогда количество абортов было бы значительно меньше. Такое мнение высказала врач — акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, член президиума Европейского общества по контрацепции и репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева.

Назван способ борьбы с абортами
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что единственный способ сократить количество абортов — использование эффективной современной контрацепции. Не будут эффективны уговоры, запугивания и психологическое консультирование.

По словам Ерофеевой, всего 5–8 процентов женщин меняют свое решение и сохраняют беременность после беседы с психологом, передает «Радио 1».

Дети,ВОЗ,
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