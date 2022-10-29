Почему дети так любят бывать в гостях у бабушки и дедушки

Для ребенка поездка к бабушке и дедушке — это почти всегда приключение, особенно, если они живут в собственном доме. Хотя старшее поколение семьи и в квартире умеет создать ту самую атмосферу, из-за которой хочется возвращаться и не хочется уезжать.

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«Рамблер» рассказывает, почему дети так любят ездить к бабушкам и дедушкам и как родителям выстроить хорошие отношения с ними.

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Любовь

Дети любят, когда их любят, и бабушки с дедушками умеют любить как никто. Взрослый запросто может ошибиться в своих чувствах и полжизни любить равнодушного человека, а вот дети, пока не выросли, не ошибаются никогда. Если ваш ребенок тянется к бабушке с дедушкой, не нужно им мешать. Наоборот, постарайтесь создать все условия для того, чтобы они виделись почаще.

Свобода

С родителями режим дня, уборка в комнате, уроки и так далее, бабушки с дедушками меньше требуют и больше разрешают, поэтому дети с удовольствием к ним едут. Если это ваш случай, здесь лучше не злоупотреблять гостеприимством старших родственников и не оставлять ребенка надолго — два-три дня вполне достаточно. Иначе потом будет сложно вернуться в привычный график и к привычной рутине. Если же таких проблем нет и после возвращения домой поведение ребенка не меняется, то оставлять его у бабушки с дедушкой можно на все каникулы.

Игры

Ни бабушка, ни дедушка никогда не скажут: «Мне некогда, поиграй сам!» — наоборот они всегда найдут и время, и силы на игры с любимыми внуками, причем играют они от души и без оглядки, а не как родители, которые даже если становятся участниками игр, но всегда спешат вернуться к своим делам.

Долгие прогулки

Сходить в лес, погулять в парке, поиграть на детской площадке — бабушка и дедушка всегда готовы к любым приключениям. А детям только этого и надо.

Секретные места

Если бабушка и дедушка живут в собственном доме, идеальный вариант — в деревне, но и дачный участок вполне подойдет, ребенку будет интересно проводить там время. В пределах участка наверняка найдется место, которое может стать секретным штабом, недоступным для взрослых.

Вкусная еда

Лучшие блинчики на завтрак, теплый пирог после обеда, волшебные сырники на полдник — кажется, что бабушки открыли неиссякаемый источник фантазии и кулинарного энтузиазма.

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Только в гостях у бабушки можно быть уверенным, что каждый день тебя будет ждать новое блюдо, которое спустя много лет будет вспоминаться, как самое вкусное на свете.

Терпение

По сравнению с родителями, бабушки и дедушки гораздо более терпимо относятся к детским шалостям. Там, где мама не выдержит и накричит, бабушка найдет нужные слова и сможет уговорить и успокоить малыша.

Как родителям правильно выстроить отношения с бабушками и дедушками

Не все бабушки охотно соглашаются сидеть с внуками, таких немного, но они есть. Есть увлеченные дамы, которым действительно некогда отрываться от своих дел, есть бабушки, продолжающие работать, — конечно, у них ограничено время, поэтому они не всегда могут пригласить внуков надолго. Но почему бабушка, у который есть вполне свободное время, не спешит приглашать внуков к себе? Чаще всего в этом виноваты родители.

Что нужно делать, чтобы не раздражать бабушек и дедушек: