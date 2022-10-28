Раскрыты симптомы детского инсульта

«Первичной профилактики инсульта у детей, как таковой, не существует. Мы не сможем отличить ребенка с предрасположенностью к заболеванию от его здорового сверстника. Конечно, в первую очередь необходимо найти первопричину атаки: если знать все возможные риски, легче будет проводить вторичную профилактику», — заключила Ахметова.