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46 минут назад

Раскрыты симптомы детского инсульта

Мослента

Симптомы детского инсульта раскрыла «Мосленте» врач-невролог консультативно-диагностического центра РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Саида Ахметова. Это острое нарушение мозгового кровообращения с очаговой неврологической симптоматикой встречается у детей редко — 6-13 случаев на 100 тысяч человек в год.

Раскрыты симптомы детского инсульта
Фото: МослентаМослента

Инсульт сопровождается нарушением сознания, тошнотой, рвотой, сильной головной болью, несвязанной речью, ассиметрией лица, параличом взора и слабостью в конечностях на одной стороне тела.

«Зачастую в качестве предварительных диагнозов у детей фигурирует мигрень или эпилептический приступ. Диагностика инсульта проводится с помощью нейровизуализационных методов — КТ И МРТ головного мозга», — рассказала специалист.

К причинам недуга невролог отнесла осложненное течение беременности матери, внутриутробную гипоксию, врожденные пороки сердца и врожденные изменения головного мозга.

«Инсульт грозит детям с нарушениями системы свертывания крови, различными генетическими заболеваниями или же перенесшим вирусные или бактериальные менингиты», — сообщила врач.

Ахметова подчеркнула, что инсульт в раннем возрасте зачастую приводит к инвалидности: стойким неврологическим дефицитам, нарушениям нервно-психического развития, когнитивным и поведенческим расстройствам и эпилепсии.

«Первичной профилактики инсульта у детей, как таковой, не существует. Мы не сможем отличить ребенка с предрасположенностью к заболеванию от его здорового сверстника. Конечно, в первую очередь необходимо найти первопричину атаки: если знать все возможные риски, легче будет проводить вторичную профилактику», — заключила Ахметова.

Дети,Минздрав РФ,
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