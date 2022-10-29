Когда поездка затянулась: как организовать домашнее обучение

Раньше домашнее обучение было скорее крайней мерой. Сегодня всё больше родителей задумываются о таком виде образования для своих детей. Оно может быть актуальным, например, если семья решила переехать. К переходу на такую форму учёбы нужно подойти грамотно, чтобы это не стало испытанием и для ребёнка, и для родителя. Основные правила рассказала методист Нина Мушта.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Первое правило домашнего обучения такое же, как в самолёте — сначала маску на себя, потом на ребёнка. Другими словами, сначала позаботьтесь о своём эмоциональном состоянии, чтобы быть достаточно устойчивым и помочь чаду справиться с новой непривычной обстановкой.

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Учиться на домашнем режиме можно по-разному — нанять репетиторов, записаться на образовательные курсы или заниматься с ребёнком самостоятельно. Независимо от формата главное — контроль. Дети часто могут обесценивать школьное образование, потому что не понимают, зачем им учиться. Взрослому придётся проявить стойкость.

Режим и нагрузку на домашнем обучении стоит выбирать, ориентируясь на индивидуальные особенности школьника. Можно составить расписание на неделю с чередованием разных уроков. А можно попробовать модульное обучение: одну неделю заниматься только математикой, другую — только русским языком и т. д. Плюс в том, что, если ребёнку особенно интересен какой-то предмет, его расписание можно составить таким образом, чтобы в нём было больше тем, которые его увлекают.

Контролировать, как продвигается процесс освоения знаний, тоже придётся самостоятельно. Для этого нужно проводить контрольные точки по темам. Определите цель, к которой ребёнок должен стремиться. Поначалу усваивать новый материал может быть нелегко, поэтому первые месяцы планка может быть пониже — 50–70% от общего объёма материала.