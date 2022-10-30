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37 минут назад

Чем опасны для детей полуфабрикаты и хаос в доме

Ferra.ruиещё 1

Согласно новому исследованию, у маленьких детей могут ухудшиться когнитивные навыки, если они едят много высокообработанной пищи и живут в хаотической домашней обстановке.

Чем опасны для детей полуфабрикаты и хаос в доме
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В ходе исследования были изучены данные 294 семей. Исследователи обнаружили, что больший хаос в доме был связан с более низкими результатами когнитивных тестов. Авторы заявили, что дети «могут не понимать сигналов вокруг них, когда окружающая среда шумная или неорганизованная, а отсутствие рутины и регулярности может повлиять на их внимание и эмоциональную регуляцию».

Кроме того, более высокое потребление закусок и полуфабрикатов было связано с более низкими способностями к переключению и эмоциональному контролю, а также с более плохой рабочей памятью.

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