Чем опасны для детей полуфабрикаты и хаос в доме

Согласно новому исследованию, у маленьких детей могут ухудшиться когнитивные навыки, если они едят много высокообработанной пищи и живут в хаотической домашней обстановке.

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В ходе исследования были изучены данные 294 семей. Исследователи обнаружили, что больший хаос в доме был связан с более низкими результатами когнитивных тестов. Авторы заявили, что дети «могут не понимать сигналов вокруг них, когда окружающая среда шумная или неорганизованная, а отсутствие рутины и регулярности может повлиять на их внимание и эмоциональную регуляцию».