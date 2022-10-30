Видеоигры способны улучшить работу мозга у детей

Многие родители переживают, что видеоигры негативно сказываются на физическом и эмоциональном состоянии их детей. Но американские ученые выяснили, что у компьютерных игр есть и преимущества, передает MedicalXpress.

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Доцент кафедры психиатрии в Вермонтском университете, главный соавтор исследования Бадер Чаарани признался, что лично для него это исследование было интересным, так как он сам часто увлекается видеоиграми.

Ученые изучили результаты тестов на когнитивные способности и около 2 000 изображений мозга детей в возрасте 9-10 лет. Участников разделили на две группа. В первой были те, кто вообще не играл в компьютерные игры, а во второй группе дети, которые регулярно 2-3 часа проводили за играми.

Специалисты изучили побочные данные, влияющие на психологическое здоровье, состояние семьи и IQ, и установили, что геймерам удается хорошо справляться с концентрацией внимания, плюс, у них отличная память.