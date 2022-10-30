Гинеколог развеяла миф о влиянии питания на пол будущего ребенка

Народные способы запланировать пол ребенка перед зачатием, основанные на определенном рационе питания, являются неэффективными. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.
"Конечно, сегодня интернет пестрит всевозможными таблицами с расписанными диетами, графиком планирования беременности по месяцам, другими советами и рекомендациями, но это не более чем способ отвлечь или привлечь внимание. На мой взгляд, самое главное — родить здорового и желанного ребенка", — сказала она.
Специалист привела примеры расхожих мнений по планированию пола ребенка. Так, принято считать, что для зачатия мальчика нужно употреблять больше белковой пищи, а для девочки — более легкие продукты. Однако, чем больше ученые исследуют этот вопрос, тем больше становится понятно, что это не имеет никакого значения, передают «Известия».
В сентябре британские ученые выявили, что младенцы, находясь в утробе матери, способны различать вкусы и запахи, а также реагировать на них. Так, в эксперименте приняли участие женщины от 18 до 40 лет, находясь на 32-й и 36-й неделях беременности.