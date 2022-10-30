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2 часа назад

Врач предупредила о вреде совместного сна ребенка и матери

Lenta.ruиещё 2

Если ребенок много лет спит с матерью или обоими родителями, у него могут возникнуть проблемы развития, предупредила о вреде совместного сна доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат медицинских наук Светлана Молчанова. В интервью изданию «Доктор Питер» врач рассказала, в каком возрасте нужно приучать сына или дочь спать отдельно.

Врач предупредила о вреде совместного сна ребенка и матери
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Молчанова отметила, что младенцу важно как можно больше контактировать с отцом и матерью, так как вся его жизнь вращается вокруг них. А совместный сон помогает усилить привязанность, наладить телесный контакт, упростить грудное кормление ночью. К тому же для многих родителей совместный сон — это единственный способ выспаться, когда не нужно вставать и подходить к кровати ребенка, добавила врач.

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По ее словам, у детей процесс формирования личности запускается в возрасте от 2-3 до 9-10 лет. В этот период ребенок начинает самоутверждаться и ощущать себя как самостоятельного человека. «Если на этом этапе родители не дают ему возможности расширять свои границы, в том числе засыпать в собственной постели, умственное развитие детей начнет замедляться», — пояснила Молчанова.

Для того чтобы приучить ребенка спать отдельно, не нужно его резко переселять в собственную комнату, посоветовала врач. Например, ребенка в возрасте трех лет нужно постепенно приучать к мысли, что он будет спать отдельно. С собой в кровать ему можно давать любимую игрушку, а в комнате следует оставлять ночник. Перед сном родителям лучше полежать с сыном или дочерью. Если ночью ребенок все равно приходит в родительскую спальню, нужно терпеливо его отводить обратно и дожидаться, пока он уснет.

Этот процесс следует терпеливо повторять до тех пор, пока ребенок не привыкнет спать один, прокомментировала Молчанова.

При переселении более старших детей в отдельную комнату лучше обсудить с ними перемены в жизни и вместе выбрать удобную кровать и понравившееся постельное белье. Когда ребенок начнет спать отдельно, необходимо хвалить его за смелость и самостоятельность, подвела итог врач.

Дети,Светлана Молчанова,
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