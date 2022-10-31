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3 часа назад

Перечислены самые необычные имена новорожденных в Москве

Мослента

Самые необычные имена новорожденных в Москве в 2022 году перечислили NEWS.ru в пресс-службе главного управления столичного ЗАГСа. В ведомстве отметили, что у москвичей сохраняется тенденция давать детям редкие имена.

Перечислены самые необычные имена новорожденных в Москве
Фото: МослентаМослента

«Одну из девочек в Москве в 2022 году назвали Атлантида Примейро Филье Да Фамилиа, что в переводе в испанского означает Атлантида — первый ребенок в семье», — сообщили в пресс-службе.

Среди других нестандартных женских имен новорожденных оказались Мишель, Эмили, Мелания, Астра, Малина, Весна, Ассоль, Луна, Княженика, Радуга, Славяна, Властелина и Клеопатра. Наблюдается также тенденция называть девочек именами, созвучными с мужскими: Арсения, Павла, Владимира.

Что касается мальчиков, в 2022 году в Москве появились на свет несколько Марсов, Маврикиев, Миланов, Алтаев, Енисеев, Миронов и Байкалов. Некоторые родители выбрали для детей древнегреческие и скандинавские имена — Персей, Апполон, Тор. Одного новорожденного в столице назвали Лавр-Космос. Среди менее экзотичных имен встречались Роберты, Даниэли, Марсели, Теодоры, Тихоны, Серафимы, Никоны, Прохоры и Несторы.

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