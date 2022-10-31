Почему родителям не стоит вести важные разговоры при ребенке

Если ребенок вдруг выдал семейные разговоры при посторонних, удивляться совершенно нечему. Дети без труда улавливают диалоги взрослых, а потому в любой момент способны поставить родителей в неловкое положение. Как избежать ситуаций, в которых при чужих раскрываются семейные тайны? Что можно и что нельзя обсуждать при ребенке? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.

Фото: m24.ru m24.ru

В отличие от взрослых, дети никогда не притворяются. Они не умеют лукавить, дипломатично улыбаться людям, которых накануне в семье ядовито обсуждали родители. Поэтому взрослые рискуют угодить в неприятную ситуацию, если ребенок не в меру разоткровенничается при посторонних.

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То же касается и манер: бытовые привычки родителей крепко прилипают к детям. По поведению ребенка посторонние без труда поймут, каких правил придерживаются в семье. Окружающие могут быстро догадаться, что некультурное выражение он узнал не в песочнице или детском саду, как бы родители не старались скрыть от других привычную для себя манеру общения. Это же касается и слов-паразитов, если дома их повторяют без конца.

Воспитатели в детских садах знают о нас гораздо больше, чем могут предположить взрослые. Будьте уверены – ребенок обязательно расскажет в группе не только о том, что ему подарили на день рождения. Карикатурно, по-детски, он выболтает часть информации, которую родители не хотели бы выносить на всеобщее обсуждение.

Поэтому взрослым в семье имеет смысл говорить о важном без маленьких свидетелей. Не стоит рассчитывать, что "он все равно мультик смотрит" – дети улавливают все, словно локаторы. И готовы поделиться тайнами со всем миром, в особенности когда только-только освоили речь. Простой выход из ситуации – не вести при ребенке разговоры, суть которых хотелось бы сохранить подальше от чужих ушей. Особенно если речь идет о конфиденциальной, личной и коммерческой информации.

Столь же пристально следует контролировать свои эмоции. В каком-то смысле ребенок в доме – это возможность взяться за самовоспитание. Взрослым стоит задуматься, не слишком ли часто они злословят, сплетничают и негативно отзываются в адрес других.

Если родители ни о ком не говорят доброго слова, а в глаза всем улыбаются, у ребенка в будущем могут быть проблемы в общении. В его подсознании останется не только установка, что на людях надо носить маску. Ребенок может решить, что все вокруг плохие и поэтому дружить с ними не стоит. В таком случае в потенциальных приятелях он будет подмечать только недостатки.