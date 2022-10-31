Врач рассказала, может ли ребенок ходить босиком по дому

Стопы — область скопления огромного количества биологически активных точек. Регулярное стимулирование этих участков улучшает работу внутренних органов, способствует повышению иммунитета и является прекрасной профилактикой плоскостопия. Стоит ли надевать малышу обувь дома, читайте в нашей новости.

Хождение босиком является одним из самых простых методов улучшения здоровья человека. Оно оказывает положительное влияние на иммунную систему, являясь одним из методов закаливания, активизирует биологически активные точки на стопе, положительно влияет на связочный аппарат.

При выборе поверхности для хождения босиком необходимо помнить, что детям не рекомендуется ходить по поверхностям с резкими температурными перепадами. При выборе поверхности для хождения босиком необходимо помнить, что детям не рекомендуется ходить по поверхностям с резкими температурными перепадами.