Психолог посоветовала не вовлекать детей в конфликт взрослых

«Рукоприкладство запрещено, это правило не обсуждается. Манипуляция детьми и вовлечение их в конфликт — тоже. Решать, кто из взрослых прав, а кто виноват, примирять или выбирать стороны — это слишком тяжело для неокрепшей детской психики. Это травмирует ребёнка и нарушает впоследствии семейную иерархию, когда ребёнок как бы становится родителем для родителя», — объяснила психолог.