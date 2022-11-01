Школьный буллинг: как его заметить и помочь ребенку

Большинство из нас помнят школьных изгоев — реальных одноклассников или вымышленных персонажей, таких как героиня советского фильма «Чучело». Сегодня школьную травлю от одноклассников и учителей называют буллингом. Но как понять, что ребенок подвергается буллингу, как справиться с этим и предотвратить травму? Рассказала Карина Чижова, эксперт платформы онлайн-психотерапии DoTherapy при Московском институте психоанализа.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Термин «буллинг» пришел к нам из-за рубежа порядка 10—15 лет назад, но сама проблема существовала всегда, и она была во внимании психологов. По сути, буллинг — это «насилие», и этот термин психологи используют наравне с новым. Агрессорами бывают как сверстники ребенка, так и учителя.

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Буллинг, как и любое насилие, бывает скрытым — например, сплетни, и открытым — оскорбления, физическая агрессия. Если агрессор — преподаватель, то насилие всегда будет открытым, а дети могут проявлять его в разных формах. При этом нужно понимать, что учителя часто не вникают в проблемы учеников, это задача школьного психолога. Нередко буллинг со стороны сверстников происходит за пределами школы, что значительно усложняет работу специалистов.

Почему дети становятся жертвами агрессии в школе

Согласно исследованиям, в большинстве случаев жертвами агрессии становятся дети, которые сталкиваются с каким-либо насилием дома. Если ребенок растет в небезопасной атмосфере, подвергается физическому или психологическому насилию, другие дети видят его слабость, излишнюю мягкость и неумение постоять за себя. Это не обязательно физическое насилие: достаточно скрытых форм, эмоционального давления. Так, один из видов скрытого насилия — запрет на проявление негативных эмоций: когда дома ребенку запрещают проявлять негативные эмоции, он выражает их в школе, что может спровоцировать сверстников на насилие по отношению к нему.

Также исследования говорят о том, что жертвами школьной агрессии чаще становятся дети из социально неблагополучных семей, поскольку они не могут выработать социально приемлемые паттерны поведения. При этом дети из социально благополучных семей, даже если они подвергаются насилию дома, могут научиться социально желаемому поведению и меньше рискуют столкнуться с агрессией сверстников. Бывает и так, что ребенок из благополучной семьи попадает в среду, где его окружают дети из семей с более низким социальным статусом. Будучи «белой вороной», он рискует стать жертвой буллинга, но если это случится — не побоится рассказать о происходящем родителям. В такой ситуации лучший выход — перевести ребенка в другую школу.

Какие признаки в поведении ребенка указывают на проблемы в школе

Первое, что указывает на проблему — эмоциональное состояние ребенка. Дети, подвергающиеся буллингу, становятся более замкнутыми и депрессивными. Девочки чаще плачут, а мальчики могут проявлять агрессию, затевать драки с братом или сестрой, могут уйти из дома. Если эмоциональные проблемы оставлять без внимания, они могут проявиться через соматические заболевания.

Что делать, если ребенок стал жертвой травли

В первую очередь необходимо поддержать ребенка, не осуждать его и не ругать. Ни в коем случае нельзя провоцировать его на ответные агрессивные действия. Вместо этого нужно помочь ему разобраться в ситуации и постараться выяснить, что послужило поводом для буллинга. В зависимости от того, кто агрессор — преподаватель или сверстники, будет разная стратегия разрешения конфликта.

Если агрессором выступает преподаватель, то, как правило, только один. Бывает и так, что учителю не нравится, как ребенок осваивает предмет, а ребенок воспринимает критику как проявление агрессии. В большинстве случаев после разговоров с ребенком и педагогом ситуация быстро разрешается. Принимать решение, оставить ли ребенка в школе или перевести в другую, нужно после разговора с преподавателем.

В случае, когда обидчики ребенка — его сверстники, стратегия иная. Прямое вмешательство родителя или жалобы родителям агрессора могут только усугубить ситуацию. Необходимо учить ребенка говорить «нет» и защищать свои границы. Мальчикам помогут занятия спортом и физическое укрепление. Девочки часто объединяются против жертвы из-за зависти по отношению к ней, или против «белой вороны», как в фильме «Чучело». Поэтому девочкам поможет работа с развитием коммуникативных навыков: ведь не все, кому завидуют одноклассницы, подвергаются буллингу.

Как предотвратить буллинг по отношению к ребенку