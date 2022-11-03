Как «убить» в себе тревожную мать: советы эксперта

Гиперопека разрушает психику ребенка.
Гиперопека со стороны родителей может стать настоящим проклятием для ребенка. Очень часто такое случается, когда мать слишком тревожна и не может справиться с этим чувством. Мы посоветовались с психологом, чтобы помочь родителям, которые постоянно находятся в состоянии стресса и страха за свое чадо.
Все совершают ошибки, и только для тревожных родителей ошибки в воспитании подобны смерти. Им кажется, что их задача — оградить ребенка абсолютно ото всех неприятностей, однако это, по объективным причинам невозможно, и тревожные родители не могут смириться с этим положением вещей. Важно понять, что ребенок сам должен совершить определенные ошибки и получить ценный опыт, только в этом случае он сможет сформировать цельную личность. Позвольте себе снизить контроль и дать и себе, и ребенку право на ошибку.
Как правило, жизнь тревожного родителя крутится только вокруг ребенка, что и становится причиной повышенной тревожности и буквально удушающей любви к чаду. Конечно, потребности ребенка должны быть важны для родителя, но знать меру тоже нужно. В конце концов, вы также должны заниматься и собственной жизнью, иначе есть риск впасть в тяжелую депрессию, когда ребенок в итоге покинет ваш дом, став взрослым человеком.
Слияние с собственным ребенком — огромная проблема в психологическом плане, с которой чаще всего сталкиваются матери, у которых есть только один ребенок. Наверняка вы замечали этих женщин, которые говорят исключительно «мы» на все, что делает их ребенок. Эта установка очень опасна для психики ребенка, когда он станет старше, ведь сливаясь с ребенком, тревожная мать навязывает свою личность своему сыну или дочери, лишая ребенка собственных мыслей и желаний, подменяя на свои. Таким образом женщина создает кокон безопасности для ребенка, но какой ценой?