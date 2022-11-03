Как «убить» в себе тревожную мать: советы эксперта

Гиперопека разрушает психику ребенка.

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Гиперопека со стороны родителей может стать настоящим проклятием для ребенка. Очень часто такое случается, когда мать слишком тревожна и не может справиться с этим чувством. Мы посоветовались с психологом, чтобы помочь родителям, которые постоянно находятся в состоянии стресса и страха за свое чадо.

Вы можете ошибаться

Все совершают ошибки, и только для тревожных родителей ошибки в воспитании подобны смерти. Им кажется, что их задача — оградить ребенка абсолютно ото всех неприятностей, однако это, по объективным причинам невозможно, и тревожные родители не могут смириться с этим положением вещей. Важно понять, что ребенок сам должен совершить определенные ошибки и получить ценный опыт, только в этом случае он сможет сформировать цельную личность. Позвольте себе снизить контроль и дать и себе, и ребенку право на ошибку.

Ребенок — не центр вашей жизни

Как правило, жизнь тревожного родителя крутится только вокруг ребенка, что и становится причиной повышенной тревожности и буквально удушающей любви к чаду. Конечно, потребности ребенка должны быть важны для родителя, но знать меру тоже нужно. В конце концов, вы также должны заниматься и собственной жизнью, иначе есть риск впасть в тяжелую депрессию, когда ребенок в итоге покинет ваш дом, став взрослым человеком.

Ребенок — не ваше продолжение