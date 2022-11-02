Как выбирать нижнее белье беременным и после родов

Время беременности и послеродовой период важные этапы в жизни женщины. Тело значительно меняется, и важно позаботиться не только о привлекательном внешнем виде белья, но и о том, чтобы оно дарило будущей маме комфорт. Карина Гурина, дизайнер белья и телеведущая, рассказала «Летидору» о правилах выбора удобного нижнего белья во время беременности и после родов.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Если вы беременны или уже родили малыша, обходиться обычными моделями не получится. Предлагаем ознакомиться с основными правилами выбора белья для будущих мам и для тех, кто стал ею совсем недавно.

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Приобретайте специальный бюстгальтер

Уже в первые недели беременности у женщины слегка увеличивается грудь. Очень скоро привычный размер бюстгальтера станет вам мал. Многие женщины решают возникшую проблему путем покупки размера побольше, но не всегда выбор оказывается правильным.

Самым удачным вариантом в такой ситуации станет приобретение специального бюстгальтера для беременных.

В таких моделях вам будет удобно и комфортно не только из-за правильного кроя, но и благодаря тому, что специальное белье сшито из более нежных и мягких материалов, поскольку во время беременности грудь становится более чувствительной.

При выборе моделей, созданных для послеродового периода, обращайте внимание на чашечки. Они должны легко открываться одной рукой. Вы можете выбрать застежки «конвертом» или на молнии на свой вкус. Помните, что в чашечки должны легко помещаться гигиенические вкладыши и накладки.Обращайте внимание на состав изделия

Несмотря на то, что хлопковые модели признаны самыми безопасными, не бойтесь приобретать изделия с небольшой долей синтетики даже во время беременности. Такое белье будет более эластичным и комфортным, а также прослужит гораздо дольше.К тому же, синтетика в составе изделия сможет подстраиваться под растущую грудь в отличие от хлопковых моделей, которые просто придется заменить.

Придерживайтесь принципа «много застежек и никаких швов»Выбирайте белье с наибольшим количеством застежек, чтобы бюстгальтер постепенно «рос» вместе с вашей грудью. Следите за тем, чтобы внутри чашечек не было никаких швов. В идеале их не должно быть на всем изделии для комфорта вашей груди. Отлично, если в чашках будет встроенная круговая поддержка, которая предотвращает обвисание.

Выбирайте белье с дополнительными вставками для больших размеров

Специальное белье призвано дарить вам не только комфорт, но и предотвращать обвисание груди. Не секрет, что больше всего в хорошей поддержке бюстгальтера нуждаются обладательницы большого размера. Женщинам с пышным бюстом стоит обратить внимание на дополнительные вставки, призванные обеспечить груди максимум комфорта и позаботиться о здоровье своего позвоночника.

Не забудьте про топы для отдыха

Специальные топы для беременных и в послеродовое время призваны обеспечивать комфорт тогда, когда грудь стала слишком чувствительной или нуждается в отдыхе. Как правило, такие модели являются бесшовными, без чашечек, зато с усиленной защитой в области груди.

Используя такой топ, вы будете ощущать легкость и комфорт, а еще сможете отдохнуть от бюстгальтера. Конечно, в специальном топе погулять на улице не удастся, однако для дома и отдыха эта модель подходит просто идеально.

Скажите «да» активным примеркам

Никогда не торопитесь с выбором специального белья. Прежде, чем купить понравившуюся модель, подвигайте руками, выполните наклоны в разные стороны и поприседайте. Так легче купить белье, которое будет поддерживать во время любых физических действий. Если во время активной примерки бюстгальтер «двигается» вместе с вами, поищите другое изделие.Помните про обхват под грудью

Выбирая бюстгальтер, оставляйте место для обхвата под грудью. Помните, что во время беременности не избежать набора килограммов, которые слегка увеличат ваш объем. Пояс бюстгальтера, как и перемычка под грудью, не должны впиваться в кожу и доставлять дискомфорт. По этой причине приобретайте изделие с небольшим запасом.

Про бандаж: основные критерии при выборе послеродового бельяВ первую очередь послеродовой бандаж рекомендуется носить женщинам, прошедшим через кесарево сечение. В этом случае специальное белье служит профилактикой грыжи и главным фиксатором наложенного шва. Кроме того, бандаж устраняет болезненные симптомы в низу живота в случае проведенной операции и снижает нагрузку на позвоночник.

Также бандаж выполняет роль помощника, который не дает животу «расти» и приводит ослабевшие мышцы в порядок после родов.

пояс стандартная модель, представляющая собой широкую эластичную ленту на липучках (единственным минусом такого бандажа является то, что при движении он задирается);

комбинированный вариант модель, широкая часть которой располагается на спине, а более узкая на животе (такой бандаж можно носить не только после родов, но и во время беременности);

грация специальные корректирующие трусы для послеродового периода. Теперь о том, какие виды бандажей существуют:

Отдельным пунктом идут многоразовые и одноразовые трусов для женщин.

Обе модели призваны сэкономить время женщин в послеродовый период и избавить от стирки белья из-за кровянистых выделений. Как правило, такие трусы представляют собой высокое эластичное изделие, которое поддерживает мышцы, снимает часть нагрузки с позвоночника и утягивает живот.

Правила выбора бандажа

Выбирайте свой размер

Не старайтесь купить белье на размер меньше своего, чтобы добиться максимальной утяжки. В этом случае вы можете нарушить кровоток и заработать складки на животе и спине. Ориентируйтесь на свои обычные размеры. Если вы носили бандаж до родов, просто купите изделие на один размер больше, и все.

Только дышащие материалы

Специальное послеродовое белье должно быть выполнено из дышащих материалов. Как правило, это будут смесовые варианты с хлопком, эластаном и микрофиброй. Они не создают «эффект бани» и позволяют коже дышать.

Выбирайте модели с многоуровневой застежкой