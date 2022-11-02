Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
3 часа назад

Мать обругали в школе за сопровождение ребенка в непристойной одежде

Lenta.ru

Проживающая в Техасе мать Лаура Джозелин Марти привела ребенка в школу и подверглась критике со стороны других родителей. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Мать обругали в школе за сопровождение ребенка в непристойной одежде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом @nail_witchx рассказала, что ей позвонили из школы, где учатся ее дети, и заявили, что на нее поступили жалобы от других родителей, поскольку ее одежда является непристойной для сопровождения ребенка в школу. «Я имела дело с дресс-кодом всю свою жизнь. Я не собираюсь носить чертовы штаны и рубашку с длинными рукавами, чтобы кому-то было комфортно», — сказала она. По словам женщины, она выходит всего лишь на несколько секунд из машины для, чтобы открыть дверь ребенку. «Я стою там не специально, чтобы мужчины пялились на меня. Я отстегиваю ремень безопасности от кресла ребенка и потом занимаюсь своими делами», — пояснила американка.

Зрители решили поинтересоваться у Марти, в чем она была тогда одета. Так, в следующем видео женщина предстала перед камерой в облегающих шортах, топе и спортивных кроссовках. Подписчики, в свою очередь, после увиденного ролика поддержали ее в комментариях. «Как мамочка из Техаса больших размеров я поддерживаю тебя!», «Ты взрослый и родитель. Какой должен быть дресс-код? Тебя несправедливо обругали», — высказывались они.

В октябре учительница биологии Виктория оправдалась за тягу носить провокационные наряды на работу в школе отсутствием строгих правил дресс-кода. Так, жительница Шотландии разместила видео, в котором продемонстрировала свою рабочую одежду, которая состоит из коротких юбок, мини-платьев, а также платьев-рубашек длиной чуть выше колена, которые она сочетает с черными колготками.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители