Как понять, что ребенок в стрессе

Дети не всегда готовы делиться с родителями своими тревогами и переживаниями, а на вопрос о том, как у них дела, мамы и папы обычно получают короткий и несодержательный ответ «Нормально». Однако это вовсе не означает, что всё отлично, и беспокоиться не о чем.Тлум.Ру рассказывает, как можно попытаться определить, что ребёнок находится в стрессе, и что делать, чтобы помочь ему.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Как определить состояние детей?

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Порой понять, что творится в жизни ребёнка, бывает трудно, особенно если он привык скрытничать. Для начала нужно научиться определять, что же является стрессовым фактором в его жизни. Как правило, это учёба или отношения с семьёй и сверстниками.

№ 1. Стресс из-за учёбы

Даже если родители признаются, что учёба и оценки их не волнуют, при этом всё равно расстраиваясь и разочаровываясь, ребёнок считывает их эмоции. Давление может присутствовать даже когда мамы и папы не демонстрируют этого прямо — дети чувствуют, что не оправдывают их ожиданий.

№ 2. Стресс из-за семьи

Тут вариантов несколько: плохие отношения между родителями, чувства ребёнка, что он разочаровывает маму или папу, несоответствие каким-то амбициям взрослых. Дети склонны обвинять себя в любых семейных конфликтах, и часто они уверены, что именно их действия смогут всё исправить. Или испортить.

№ 3. Стресс из-за сверстников

В этом случае негативные эмоции может вызывать что угодно, начиная от невозможности влиться в коллектив и заканчивая буллингом. Сильный стресс может случиться даже когда ребёнок не является объектом травли, а просто становится её свидетелем.

Так как же определить стресс у ребёнка?

Вот, на что стоит обратить внимание:

Проблемы со сном — ребёнку часто снятся кошмары, ему трудно засыпать, он плохо себя чувствует после пробуждения;Частые простуды — одной из возможных причин частых заболеваний может стать стресс;

Эмоциональная неустойчивость — ребёнок часто плачет, чувствует себя слишком неуверенным в себе, ведёт себя капризно, обижается без повода;

Странные привычки — дети вдруг начинают грызть ногти, вырывать себе ресницы и/или волосы, сосут пальцы или делают другие вещи, которые раньше не совершали;

Невротические реакции — повышенная возбудимость или слишком сильная заторможенность;

Психомоторные нарушения — шмыгание носом, частое раскрытие рта, подергивание губ, щёк, заикание или даже дневное и ночное недержание мочи.

Небольшая доля стресса — обычное для нынешней суматошной жизни школьников явление, однако о некоторых серьёзных вещах ребёнок может не рассказывать.

Почему это происходит?

Всё зависит от того, как родитель реагировал на подобное в прошлом, что делал, когда детям было тяжело, они плакали и расстраивались. Если ребёнок скрытничает, вероятно, мама или папа когда-то отреагировали равнодушно или даже сделали ситуацию ещё хуже.

Примером таких реакций могут быть фразы наподобие «о чём ты думал (а)», «сам (а) виноват (а)» и другие.

Что делать родителям?

Прежде всего, стоит чаще общаться с ребёнком. Чтобы узнать, что происходит в его жизни, стоит задавать вопросы, но не общие, вроде «как дела», а более конкретные: спрашивайте, что произошло в школе, какие отношения у него со сверстниками, беспокоят ли его оценки, почему ему грустно.

Хорошее время для разговора — перед сном. Перед тем, как уложить ребёнка спать, посвятите 20 30 минут беседе о его жизни. Просите поделиться эмоциями, рассказать, что его волнует, что его напугало или обрадовало в этот день. Поведайте и о своих переживаниях — пускай дети видят, что родители испытывают такие же эмоции, и из-за них не стоит волноваться.

Наблюдайте за сыном или дочерью. Кратковременный стресс вряд ли сможет сильно повлиять на физическое состояние, а вот хронические переживания приводят к заметному ухудшению здоровья. Так, ребёнок может заболеть обычной простудой, ухудшится состояние при хронических заболеваниях или усилятся аллергии. Наблюдайте, как ребёнок питается — если он внезапно начинает больше или меньше есть, стоит присмотреться к его состоянию.

Как помочь?

В первую очередь стоит определить, как часто ребёнок оказывается в стрессовой ситуации и способен ли он справиться с ней самостоятельно. Если вы понимаете, что проблемы носят систематический характер, нужно постараться убедить сына или дочь, что вам можно доверять.

Не лишним будет сказать, что к вам можно прийти с любой проблемой, и вы всегда готовы будете выслушать и помочь, не осуждая.

Даже если кажется, что ребёнок способен справиться с буллингом самостоятельно, это не так — стоит подключить взрослых. В зависимости от ситуации нужно говорить с директором, школьным психологом, учителями или родителями задиры.

Также есть небольшие рекомендации по снижению стресса:

Помогайте ребёнку поддерживать здоровый режим сна;

Разрешайте детям бездельничать. Не стоит нагружать сына или дочь занятиями с утра до ночи — пускай потратит время на любимое занятие, хобби или развлечения;

Займитесь вместе с ребёнком лёгкой физической активностью, например, чаще ходите на прогулки.