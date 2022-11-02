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1 час назад

Можно ли лечить ребенка дома, не обращаясь к врачу

РИА "ФедералПресс"

Многие родители лечат простудившегося ребенка самостоятельно, не обращаясь к детскому врачу. Личного опыта в применении лекарств или рекомендаций аптечного работника им чаще всего достаточно. Но правильно ли так делать, ответил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Григорий Шеянов.

Можно ли лечить ребенка дома, не обращаясь к врачу
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Чаще всего лечить ребенка самостоятельно можно. Но есть «красные флажки», при появлении которых лучше обратиться к врачу. Это высокая температура больше трех дней без тенденции к снижению, сильная вялость и потеря аппетита, особенно в отсутствии связи с температурой, любая сильная боль и подобное. Если ничего настораживающего нет, то можно лечиться дома», – объяснил врач в беседе с «ФедералПресс».

Некоторые родители в лечении детей обращаются к антибиотикам. По словам Шеянова, это неправильный подход. Если есть возможность проконсультироваться с врачом перед приемом таких лекарств, лучше ею воспользоваться.

«Но не всегда получается это сделать, например, в сельской местности или на отдыхе – бывает, затраты на поиск врача намного выше, чем самостоятельная покупка препарата в аптеке. Но в нормальной ситуации так делать нельзя, антибиотики должен назначать врач», – заключил собеседник.

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