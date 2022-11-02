Можно ли лечить ребенка дома, не обращаясь к врачу

«Чаще всего лечить ребенка самостоятельно можно. Но есть «красные флажки», при появлении которых лучше обратиться к врачу. Это высокая температура больше трех дней без тенденции к снижению, сильная вялость и потеря аппетита, особенно в отсутствии связи с температурой, любая сильная боль и подобное. Если ничего настораживающего нет, то можно лечиться дома», – объяснил врач в беседе с «ФедералПресс».