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1 час назад

В России будет расширена программа скрининга новорожденных

Inc-News

Новые технологии будут массово внедряться в систему медицинской помощи для того, чтобы предотвратить инвалидизацию детей, отметил глава Минздрава России.

В России будет расширена программа скрининга новорожденных
Фото: Inc-NewsInc-News

С 2023 года Министерство здравоохранения России расширит программу скрининга новорожденных на генетические заболевания, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании коллегии Минздрава.

По его словам, в рамках расширенной программы скрининга новорожденных закупается специализированное оборудование, и в 2023 году будут созданы центры для проведения анализов крови на своей базе.

"Эта новая технология, которая массово внедряется в систему медицинской помощи, будет служить профилактике инвалидизации детей", - сказал он.

Тестирование новорожденных на наличие наследственных заболеваний будет увеличено с 5 до 36 нозологий. В ряде регионов страны в тестовом режиме уже осуществляется скрининг на спинальную мышечную атрофию. Также в скрининг включат первичные иммунодефицитные состояния.

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Дети,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,
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