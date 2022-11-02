Психолог объяснила, опасно ли аниме для психики детей

Аниме не несет вреда для детской психики, опасность японских мультфильмов сильно преувеличена. Об этом заявила психолог Ирена Сирма.

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"Культура аниме к нам пришла из Японии, и сейчас 70 процентов всей продукции мультипликации занимают аниме. Уж там очень много жанров. Поэтому вы даже не сразу поймете, в каком жанре все это снято — ярко, красочно", — сказала она.

Эксперт добавила, что в основе сюжета в этом жанре зачастую находится одинокий ребенок, которому зрители начинают симпатизировать. Однако не весь контент может оказаться безобидным.

По словам психолога, зрители могут встретить сюжеты, где главный герой представляет собой агрессора, который всех побеждает и навязывает плохой пример.

Однако ребенок, уточнила эксперт, может не последовать по стопам понравившегося героя, а наоборот, понять, что так делать не надо. Главную опасность представляют собой родители, которые, используя строгие запреты, могут потерять эмоциональную связь с детьми, цитирует Сирму Пятый канал.