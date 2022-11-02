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1 час назад

Врач объяснила, опасно ли заводить собаку, если ребенок-аллергик

Letidor.ru

Давно замечено, что присутствие в доме пушистого питомца не только способствует развитию гармоничной, доброжелательной, позитивной личности, но и благотворно сказывается на иммунной системе ребенка. Стоит ли приносить в дом щенка, если ребенок склонен к аллергии, читайте в нашей новости.

Опасно ли заводить собаку, если ребенок-аллергик
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Согласно медицинской статистике, если малыш с раннего детства живет вместе с домашними животными, то риск развития аллергии у него минимален. Вероятность того, что у ребенка будет реакция на питомца, не так велика, если он родится в семье, где уже живут кошка, собака или хомячок.

Если малыш аллергик и наследственность неблагоприятная, предварительно можно провести так называемый «тест-драйв», приходя в гости к друзьям, где живут собаки или кошки. Это поможет определить, будет ли кроха реагировать на животное, сообщает «Доктор Питер».

Ранее «Летидор» писал о том, что педиатр объяснила, как оказать первую помощь при приступе аллергии.

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