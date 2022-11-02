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1 час назад

Психолог Бирарова рассказала, какую подработку можно найти для подростков

RT на русском

Семейный и детский психолог Наиля Бирарова рассказала, какую подработку можно найти для подростков.

Какую подработку можно найти для подростков
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

В беседе с телеканалом «360» она выразила мнение, что для несовершеннолетних подойдут, например, творческие задачи.

«Если у кого-то есть способности к художеству или спорту, это тоже можно приобщить и дать возможность зарабатывать деньги, помогать родителям. Плюс это стимуляция мозгового аппарата, то есть функции головного мозга будут активированы, они смогут менять мышление и улучшать нейронный контур головного мозга», — считает Бирарова.

По её словам, совмещение работы и учёбы не должно вызвать трудностей, но родителям стоит обращать внимание на индивидуальные особенности ребёнка.

«Один может быть холерик или сангвиник, и для него важна активная деятельность и постоянная какая-то работа, в том числе мозговой штурм, а для другого важно чуть-чуть поработать, чуть-чуть отдохнуть», — пояснила она.

Ранее владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров в беседе с ФАН дал советы по организации дистанционного обучения.

Дети,Александр Ветров,
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