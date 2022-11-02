Какую подработку можно найти для подростков

«Если у кого-то есть способности к художеству или спорту, это тоже можно приобщить и дать возможность зарабатывать деньги, помогать родителям. Плюс это стимуляция мозгового аппарата, то есть функции головного мозга будут активированы, они смогут менять мышление и улучшать нейронный контур головного мозга», — считает Бирарова.