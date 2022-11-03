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4 часа назад

Нужно ли готовить ребенка к школе и водить его в нулевой класс

Letidor.ru

Частые переключение с игры на учебу и наоборот, необходимость сохранять концентрацию хотя бы 10 минут, новые границы и правила — все это ждет ребенка в первом классе. Адаптироваться к новому ритму бывает нелегко, поэтому в школах существует так называемые нулевые классы, чтобы помочь ребенку легче перейти из статуса детсадовца в в школьники. Что такое нулевой класс и кому он обязательно пригодится в беседе с «Летидором» рассказала директор начальной Ломоносовской школы Ангелина Трофимова.

Нужно ли готовить ребенка к школе и водить его в нулевой класс
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Что такое подготовительный класс

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Нулевой класс — ступенька между детским садом и школой. Она плавно готовит ребенка к школьному этапу и новой жизни, в которой появятся уроки и дисциплина. На занятиях ребята познают окружающий мир, занимаются обучением грамоте, готовят руку к письму, развивают речь, начинают изучать английский язык. А во второй половине дня в кружках и секциях они занимаются лепкой, хореографией, вокалом, играют в шахматы, подвижные и интеллектуальные игры.

Занятия обычно длятся по 25 минут, а следом идут 20 минутные перемены. Благодаря такому режиму дети не успевают устать. В дошкольном возрасте ребенок не может долго время удерживать внимание, любое монотонное занятие ему быстро надоедает. Это не случайно, ведущая деятельность этого возраста — игра. Именно поэтому в подготовительном классе уроки построены так, чтобы чередовать виды деятельности каждые 5–7 минут. Например, выполнение практического задания сменяется оживленным обсуждением, а после этого проходит закрепление или обобщение в игровой форме.

Общая нагрузка в неделю в нулевом классе обычно составляет 15–18 часов.

Каким детям пригодятся подобные занятия

Подготовительный класс особенно полезен детям, которые не посещают детский сад. Как бы хорошо родители ни занимались с ребенком, у него отсутствует достаточный опыт пребывания в коллективе и взаимодействия с разными взрослыми. Домашним детям можно покапризничать, и мама перенесет занятие на завтра. В школе есть коллектив и определенный режим.

Также подготовительный класс отлично подойдет детям, которым в саду уже не совсем интересно.

Плюсы подготовительного класса:

  • Дети психологически готовы к школе, привыкли к расписанию, фигуре основного учителя, могут спокойно переключаться на общение с разными педагогами.
  • Получают базу знаний, необходимую для дальнейшего обучения.
  • Учатся мыслить структурно, выражать свои мысли точно и доказательно.
  • Приобретают навык самостоятельной работы и принятия решений.
  • Общаются с другими детьми класса и ребятами более старшего возраста.
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