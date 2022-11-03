Священник озвучил правила выбора крестных родителей для ребенка

Правила выбора крестных родителей для ребенка перечислил в своем Telegram-канале известный московский священник и блогер Николай Бабкин. По его словам, крестить новорожденного могут не только знакомые семьи, но и родственники ребенка. Попросить стать крестным разрешается и батюшку.

Фото: Мослента Мослента

«Девочки могут быть крестными с 13 лет, мальчики — с 15, но это допущение, а не правило. В идеале крестные должны быть совершеннолетними», — рассказал Бабкин. Он добавил, что крестных не обязательно должно быть двое, вполне достаточно одного.

Нет запрета на то, чтобы крестной ребенка стала незамужняя или беременная девушка, продолжил священник. «Две семьи также могут быть крестными для детей друг у друга», — заявил он.

По церковной традиции, крестить ребенка стоит на 40 день после родов, сообщил Бабкин. Однако нет запретов на то, чтобы провести обряд раньше или позже этого срока.