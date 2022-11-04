Психолог рассказала, как осознанно воспитывать малышей

Что могут понимать дети до 2-летнего возраста? Первые мысли и зачатки анализа у малыша появляются, когда он принимает решение прикоснуться к какому-то предмету. Ближе к 1,5 годам дети способны анализировать и проявлять определенную логичность в своих действиях.

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Поэтому если маленький человек не говорит — это не значит, что он не понимает взрослого. То, как думают малыши, хорошо описал Зигмунд Фрейд, который анализировал поведение годовалого мальчика, изучая принцип наслаждения.

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Малыш играл, на первый взгляд, в бессмысленную игру. Он кидал в угол комнаты или под кровать все маленькие игрушки, произнося при этом звуки «О-о-о». Далее игра получила развитие: ребенок брал катушку на веревочке, но вместо того, чтобы катать ее по полу, забрасывал за кровать и тянул обратно.

Когда игрушка пропадала из его поля зрения, он говорил: «О-о-о», а когда появлялась, он произносил радостное: «Вот». Фрейд заметил, что эта игра напрямую была связана с тем, что малыш совсем не плакал, когда мама оставляла его с няней, чтобы уйти на работу.

Психоаналитик, отец 6-х детей, был уверен, что так ребенок инсценировал исчезновение, которое переживал ежедневно, и вознаграждал себя появлением предмета. Конечно, это был единичный случай наблюдения, но если присмотреться, то у каждого 1,5-годовалого малыша можно найти необычную и совсем не бессмысленную игру.

Ведущий психолог тюменского регионального центра «Семья» Александра Ставрова рассказала, что для осознанного воспитания родителям стоит сопровождать ребенка на всех этапах взросления, а не быть диктатором, тогда взрослый будет лучше его понимать и чувствовать. Как развивается доверие, правда ли, что на 40-ой неделе беременности у младенца зарождается личность, и чем так важен режим дня, читайте в статье, которая посвящена воспитанию детей до 2-х лет.

Александра Владимировна, как развивается ребенок от 0 до 2 лет?

— К концу беременности на 38–40 неделе завершается третья стадия развития личности у ребенка, человек впервые переживает пертурбацию — «кризис рождения». Когда малыш из водной среды попадает в кислородную, то для него меняется многое. Благодаря своим первым ощущениям, которые получены через обонятельные, вкусовые, зрительные и другие анализаторы, новорожденный берет информацию из окружающей среды. К трем месяцам жизни мы уже узнаем лицо матери. Но случаются и задержки в развитии, поэтому так важно быть в контакте с дочерью или сыном. При этом родителям не стоит паниковать, потому что, применяя педагогические и психологические методики, можно нарастить темпы отставания. Например, если вы видите, что к 2–2,5 годам малыш продолжает общаться с вами при помощи лепета, то не тяните с обращением к логопеду, ведь такая форма общения уже должна завершиться к первому году жизни или чуть позже.

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Что ребенок может понимать в период раннего развития? Запомнит ли он родительские «ошибки»?

— С рождением первенца мамами и папами становятся не сразу. Взрослым свойственны промахи, но важнее то, что родитель их осознает и анализирует. Если вас что-то тревожит, то надо обращаться к помощи бабушек и дедушек, педиатров, логопедов и других специалистов, чтобы укрепиться в роли матери и отца. Заниматься стоит самообразованием, изучать, как развиваются малыши. Например, еще в утробе у детей накапливается словарный запас, когда он слышит разговор матери. Да, это такая пассивная форма, но благодаря ей младенец узнает голос после рождения. Появляются первые привязанности через тактильные ощущения. Есть такое понятие, как ответственное отцовство и материнство, когда родители берут плачущего ребенка на руки — по требованию.

Почему ответственное? В данном случае это «ответ» на его просьбу успокоить. Примерно до 8 месяцев детям жизненно необходимы тактильные отношения.

— К двум годам ребенок приучается к горшку. Это первая проблема, с которой он справляется. В 1 и 2 года у ребенка ведущая потребность — это общение, и многие готовы делиться с миром своей радостью, все, что у детей получается, они несут родителю, чтобы взрослые разделили с ними эмоции. Но есть мамы и папы, для которых малыши становятся неудобными, тогда встроиться в эту игру получается с трудом, дети чувствуют это и могут отвечать, например, злостью на то, что их игнорируют. До 2-х лет мышление у детей наглядно действенное. Что это значит? Ребенок видит предмет и сразу тянется к нему, выполняет действия с ним. Таким малышам интересны свойства этого предмета, некоторые движения с ним они могут повторять вновь и вновь.

Можно ли приучить ребенка к рукам?

— До того, как малыш сам захочет изучать этот мир, руки родителей и контакт с ними — это «здоровая» форма расслабления и успокоения. Есть миф, что если ребенка в этом возрасте оставлять в кроватке, чтобы он перестал плакать, то он научится самостоятельно себя успокаивать. По факту расслаблять себя сном. Но такой опыт ведет не к самостоятельности, а к зависимости. К самоконтролю нервная система еще не готова, малышу по-прежнему важно слушать биение сердца матери, чувствовать тепло отца. В будущем вы не вспомните, что к вам не подходила мама, но можете строить зависимые отношения и пытаться постоянно искать доказательства любви к себе. Здесь лучше выстраивать режимные моменты.

Расскажите, почему так важен режим дня в этом возрасте?

— До года детки преимущественно спят. Когда ребенок спокойно спит, он растет, его нервная система развивается без каких-либо патологий. Мамам или папам, которые занимаются уходом за ребенком в момент сна младенца, тоже рекомендуется отдыхать, а не заниматься рутинными делами по дому. Отдохнувший родитель — это спокойный взрослый и счастливый малыш. Периоды сна, бодрствования, кормления, игр и прогулок устанавливаются в такой последовательности, чтобы они не противоречили друг другу, а, наоборот, гармонично перетекали один в другой. Есть такое понятие, как свободный режим, когда вы выстраиваете распорядок дня, опираясь на биоритмы ребенка. Например, в норме дети второго года жизни спят 14–16 часов в сутки, а время бодрствования может быть до 4 часов. Но все дети разные, и ваш ребенок, возможно, из тех, кому требуется более частый отдых, тогда время бодрствования может быть и 3 часа.

Когда развивать мышление, мелкую моторику, включать в воспитание познавательные игры?

— Все раннее развитие — это игровая деятельность. К году ребенок активно осваивает среду, может дотянуться до стола, делает первые шаги навстречу маме и папе. После первых 12 месяцев жизни его можно учить надевать одежду, пользоваться карандашом, застегивать пуговки и кнопочки, пытаться просунуть шнурки в дырочку — подойдут все манипуляции для раннего возраста. Игра на моторику, распознавание предметов, узнавание цвета уже можно начинать развивать с 1 года. Когда он уверенно стоит на ногах, его манипулятивная игра переходит в следующую фазу — он пускает в свою игру родителя. Малыш подходит с игрушкой, приносит разные вещи, и тут важно от него не отворачиваться, а поддерживать. Развивать чувство равновесия словами: «Принеси еще машинку», проговаривать, что он принес, чтобы накапливал словарный запас. Вся коммуникация со взрослым — это уже развитие мышления и навыков. Например, собирая малыша на улицу ближе к 1,5–2 годам, родителям стоит проговаривать, что вы с ним надеваете: «Смотри, я достаю твою любимую красную рубашку, давай наденем на правую ручку, на левую, застегнем первую и вторую пуговичку». Таким образом вы показываете, что данная среда для ребенка безопасна, он может расслабиться и заниматься делом. Память в этом возрасте непроизвольная, поэтому ребенок специально не способен выучить, запомнить какую-либо информацию. Только при многократном повторении он запоминает предмет или действие.

Что важно учитывать, занимаясь развитием ребенка?

— Бывают индивидуальные особенности развития, например, недоношенные дети или появившиеся на свет путем кесарева сечения могут выпадать из привычных норм формирования нервной системы и психики. Необходимо быть внимательным к ребенку, но и давать ему пространства для ошибок и проб, не прерывать его сразу, когда что-то не получается. Родителям нужно сопровождать ребенка, и как в пинг-понге мячик прыгает от одного игрока к другому, такие же правила игры надо выбирать и с малышом: сын или дочка немного поговорили, а вы продолжили — не перебивая. Это будет ответственным диалогом родительства, когда мы вместе изучаем все объекты и явления в мире.

Говорят, что характер закладывается до трех лет, это правда? Если да, то как вырастить ребенка с нормальным характером?

—На многое влияет среда, а ее создают родители. Тем самым мы формируем, закладываем личностные основы у ребенка, но есть дети, которые привыкли, например, рано просыпаться, и они будут это делать и проявлять свои черты, и наоборот, будут те, кто спать предпочтет дольше. Медлительный у вас ребенок или торопыжка, навыки можно развить у любого. За 21 день малыш способен привыкнуть к какому-то действию или сформировать привычку, которая перейдет с ним и во взрослую жизнь. Например, исследования показали, что уже к трем месяцам ребенок может повторять несложные действия родителей; если ему показать в этом возрасте язык, то он способен как минимум высунуть кончик своего языка. Есть нормативные черты развития для детей раннего возраста — это неустойчивое эмоциональное состояние. Но имеются и индивидуальности, как зачатки будущих личностных качеств. Допустим, если малыш чаще испытывает радость и веселье, тянется к общению, то мы можем сказать, что у него складываются весьма коммуникабельные черты характера, если же это маленькая непоседа, много двигается и легко возбуждается, то здесь уже можно увидеть подрастающего холерика. Задача родителей — это отмечать и выстраивать его игровую деятельность соответственным образом.

Что такое кризис одного года?

— Это этап развития, который происходит, когда ребенок большую часть бодрствования перестает находиться в позе горизонтального тела, а уже встает на ножки и преодолевает расстояние до стола, берет ручками куклу, может взять погремушку в рот. Причем все дети по-разному исследуют мир, кто-то все трогает ножкой, кто-то языком, кто-то ручкой. И кризис (изменение) в том, что малыш уже не лежит, а весьма активно двигается и добирается до предметов, которые раньше были недоступны. Именно в этот момент развивается крупная моторика, формируются координация и силы мышц, появляется хорошее чувство равновесия, дети осваивают свое тело и исследуют все вокруг. Поэтому первый год связан с большим количеством тревог и волнений у родителей.

Что такое «Я-послания»? Зачем они нужны в общении?

— Это как раз тот пример, когда ребенок обращает внимание на лицо родителя и пытается ему что-то сказать лепетом, а родитель уже понимает смысл сказанных слов — возникает их первый диалог. В этом разговоре рождается первая привязанность, когда ребенок привыкает, что это его родитель, а взрослый — что это его дитя. Предпочтительно с малышами говорить простыми словами без сложных оборотов. Это такие фразы, которые еще называют родительскими установками, и их важно произносить правильно с точки зрения психологии. Например, если родитель говорит: «Осторожно, упадешь, не ходи там. Отойди, не трогай кошку!», то ребенок эту фразу может запомнить и понять еще и как «окружающий мир настолько опасен, лучше его остерегаться». Излишнее запугивание можно сменить на фразу: «Осторожнее, береги себя, аккуратнее». Так вы не отрезаете желание познавать, а даете первое познание о безопасности.

Есть особенности в воспитании мальчиков и девочек?

— Половое воспитание начинается с момента рождения, когда врач говорит: «У вас мальчик» или «У вас девочка». Конечно, взрослые к ним относятся с некоторыми различиями в воспитании, и само развитие идет по-разному. Например, девочки могут опережать в речевом развитии. У мальчиков несколько позже сформируется ролевая игра, чем у девочек, поэтому родителям нужно помогать сыновьям играть в магазин или больничку, полицейского — выделять его мужские роли. Социальное поведение, которое включено в игру, помогает осваивать взрослые роли: мамы и папы, шофера или няни. Не должно быть перекосов в воспитании, когда, например, мальчика одевают в платьишки и демонстративно подводят к зеркалу, эта форма «игры» должна быть адресована девочкам. До 3-х лет — это очень важно.

На что особенно важно обращать внимание?

— Есть, конечно, гендерные игры, когда мальчики предпочитают машинки, а девочки куклы, но это не значит, что нужно запрещать сыновьям брать кукол, а девочкам грузовик. Взрослые должны помочь разобраться в гендерной игрушке, папе стоит спросить сына, который взял куклу: «Как выглядит эта девочка, какие у нее волосы, она красивая?» Половая идентичность важна именно в раннем возрасте, когда папа говорит сыну о волевых качествах, играя в полицейских, а мама, заплетая косички, рассказывает дочери, какая она принцесса. О том, как отец и мать влияют на развитие, можно узнать из теории Зигмунда Фрейда о возникновении половой индивидуальности (идентичности). В психоанализе он рассказал о том, как в «эдиповой фазе» мальчики чувствуют в отце соперника за внимание матери, а девочки выбирают пассивную жизненную позицию. Именно родители показывают роли, что помогает детям идентифицировать себя как мальчика или девочку. Психология изучает идеальный мир. Для чего это нужно? Чтобы взрослые люди могли ориентироваться в своем душевном мире, понимать, что такое стабильное и тревожное состояние, а главное могли сделать выбор, чтобы многое изменить, если их что-то беспокоит. Изучать своих детей стоит не только с субъективной точки зрения, опираясь на свои знания, важно знать азы их психологического развития, тогда вы будете спокойнее реагировать на проявление детского «Я».