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1 час назад

Зачем нужен мужской декрет: ответ врача

РИА "ФедералПресс"

«От гормонального шторма это не спасет, но отпадает такой опасный фактор внешнего стрессового воздействия на маму, как рутина и эмоциональное выгорание. Дополнительным бонусом станет более четкое взаимопонимание между двумя любящими людьми», – отметила врач. Кроме того, если мужчинам позволят выход в декрет, то распределить домашние обязанности правильным образом станет более возможным. Это даст женщине глоток свежего воздуха, время побыть наедине с собой, передает РИАМО. «ФедералПресс» ранее писал, что по мнению детского омбудсмена в Татарстане, основательницы Национального родительского комитета Ирины Волынец, предоставление мужчинам декретного отпуска спасет многие российские семьи и поможет предотвратить бедность. Фото: freepik.com

Зачем нужен мужской декрет: ответ врача
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Дети,Ирина Волынец,
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