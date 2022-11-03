Зачем нужен мужской декрет: ответ врача

«От гормонального шторма это не спасет, но отпадает такой опасный фактор внешнего стрессового воздействия на маму, как рутина и эмоциональное выгорание. Дополнительным бонусом станет более четкое взаимопонимание между двумя любящими людьми», – отметила врач. Кроме того, если мужчинам позволят выход в декрет, то распределить домашние обязанности правильным образом станет более возможным. Это даст женщине глоток свежего воздуха, время побыть наедине с собой, передает РИАМО. «ФедералПресс» ранее писал, что по мнению детского омбудсмена в Татарстане, основательницы Национального родительского комитета Ирины Волынец, предоставление мужчинам декретного отпуска спасет многие российские семьи и поможет предотвратить бедность. Фото: freepik.com