Медики выяснили, что компьютерные игры улучшают память детей

Компьютерные игры могут улучшить рабочую память детей и ускорить остановку ненужных действий. Статья об этом опубликована в JAMA Network.

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Споры о воздействии компьютерных игр на детей продолжаются много лет. Многие родители и учителя переживают, что дети проводят за ними слишком много времени, а некоторые врачи и психологи утверждают, что игры вредят развитию. Многие специалисты с этим не согласны, и потому ученые стараются выяснить истинное положение дел с помощью экспериментов.

Бадера Чаарани из Университета Вермонта и его коллеги провели опыты с 2217 здоровыми детьми возрастом 9–10 лет. Ученые собрали данные про каждого ребенка, сколько времени он проводит за играми, а также в целом за компьютером и смартфоном. Детям предложили пройти ряд поведенческих тестов и одновременно с этим проводили функциональную магнитно-резонансную томографию. Задачи «n-назад» представляют собой задания на рабочую память и внимание, в которых испытуемого просят указать, встречался ли ему определенный сигнал сколько-то шагов назад. В задаче «стоп-сигнал» детям надо было выполнить действие на экране и в определенный момент по команде «стоп» прекратить его делать (например, не нажимать на кнопку, когда уже потянулся к ней).

Авторы выявили, что дети, которые играли в видеоигры более 21 часа в неделю, быстрее давали правильные ответы на всех трех задачах — «стоп-сигнал», «0-назад» и «2-назад», вне зависимости от пола.

Анализ данных фМРТ показал более высокую активность предклинья, которое связано со множеством функций, включая память и торможение реакции, у геймеров во время прохождения всех задач. Таким образом, авторы нашли возможный механизм, лежащий в основе высокого уровня внимания у любителей видеоигр — способность подавлять или игнорировать нерелевантные стимулы.