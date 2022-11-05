Пушкин для самых маленьких. Что читать с детьми

По выходным сотрудники московских библиотек рассказывают читателям mos.ru о книгах для детей разного возраста, которые способны увлечь всю семью. Елена Синельщикова из семейной библиотеки № 50, которая находится в районе Марьина Роща, выбрала шесть книг — сказок, сборников рассказов и повестей, проверенных читателями библиотеки и их родителями.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Малышам

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«Кто такой Пушкин?» Маргариты Погореловой

Как рассказать малышу о солнце русской поэзии так, чтобы он понял, почему поэта очень любят? Сложная задача для родителей становится выполнимой с книгой Маргариты Погореловой из новой серии «ЖЗЛ для детей». Книгу «Кто такой Пушкин?» часто рекомендуют как наглядное пособие для проведения детских литературных занятий, она вызывает интерес у маленьких читателей.

Эта веселая книга написана очень просто, буквально на детском языке. Да, может быть, не совсем серьезно, зато доходчиво и легко! Малыши поймут, чем важен Пушкин для русской литературы, в какое время он жил, какими тогда были люди. Отдельно хочется отметить оригинальные иллюстрации — они подарят и малышам, и их родителям много доброго смеха.

«Мой младший брат — мой лучший друг» Анны Кутявиной

У книги современной российской писательницы Анны Кутявиной есть подзаголовок «Сказкотерапия». Как известно, сказкотерапия — эффективный метод развития эмоционального интеллекта. Добрая и трогательная книга поможет осознать свои чувства детям, у которых скоро появится младший брат или сестра.

История Сени, который становится старшим братом, покажет, что это не страшно, более того — просто здорово. Отличная книга, чтобы поговорить с ребенком о любви, дружбе и уважении, о важности семьи, честности и взаимопомощи.

Детям постарше

«Как исчез директор школы» Артура Гиваргизова

Каждая новая книга Артура Гиваргизова — всегда радость для читателей. Почему? Потому что его произведения очень веселые, легкие и смешные. Гиваргизов в прошлом был учителем, он отлично знаком со школьной жизнью. Сюжеты его книг часто используют библиотекари и педагоги для создания квестов и квизов.

«Как исчез директор школы» — сборник рассказов о жизни одной очень необычной школы. В ней вместо классной доски висит забор — ведь дети лучше усваивают то, что на заборе написано. Атмосфера здесь царит мистическая, а учителя и ученики ведут себя несколько абсурдно. Первые не прочь поспать во время урока, а вторые стараются их не будить, понимая, как тяжел труд педагога.

«Мальчик без головы» Александры Можгиной

Еще один сборник рассказов с сумасшедшинкой, который точно понравится младшеклассникам. Александра Можгина предлагает посмотреть на мир немного иначе, чем мы привыкли, и увидеть чудо в повседневности, в примелькавшихся мелочах. Сборник лучше всего читать вслух, собравшись всей семьей.

В рассказах происходит невероятное: один мальчик кормит маринованными огурцами чудовище, живущее у него под кроватью, другой становится Человеком-пауком, а третий в буквальном смысле теряет голову (просто она у него откручивается).

Подросткам

«Я хочу в школу!» Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак

Среди книг, созданных писательским дуэтом Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, хочется отметить повесть «Я хочу в школу!». Ее герои учатся в уникальной школе — привычных классов здесь нет, а есть группы разновозрастных ребят, которые объединяются для учебы и работы над удивительными проектами. Как гром среди ясного неба звучит новость: школу закрывают! Что же будут делать ученики?

Книга наводит на мысли о том, что в любой школе может быть так интересно, если дети и учителя будут действовать как союзники.

«Уличный кот по имени Боб» Джеймса Боуэна

Эту книгу написал Джеймс Боуэн — уличный музыкант из Лондона. Книга «Уличный кот по имени Боб» полностью основана на реальных событиях. В начале книги читатель встречает писателя в ужасном положении — Джеймс с трудом борется с зависимостью, у него нет постоянного дома, он в отчаянии и, можно сказать, не видит в жизни смысла. Все меняет встреча с рыжим котом — Джеймс начинает о нем заботиться и постепенно приходит в себя, выздоравливает, находит работу.

Вряд ли стоит говорить о литературных достоинствах «Уличного кота…», все-таки Джеймс Боуэн не совсем писатель. Но его добрая книга учит любить, верить и надеяться на лучшее, а это уже немало.