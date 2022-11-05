Родителям рассказали, почему нельзя приучать ребенка к гаджетам

Для современных родителей нет ничего естественнее, чем сунуть чаду в руки телефон или планшет, чтобы оно успокоилось. И действительно, с детскими истериками гаджеты справляются на ура, а вот с их развитием — уже не очень. Эксперты не советуют приучать ребёнка к новым технологиям, потому что это мешает детскому интеллекту развиваться.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как объяснили специалисты, когда ребёнок играет со сверстниками или родителями, он больше понимает и запоминает информации, контролирует себя, взаимодействует с окружающими, понимая социальные правила и принимая решения. Когда же ребёнок утыкается в телефон, у него это всё проседает. Да, гаджеты тоже важны — они могут развивать мелкую моторику, но не стоит превращать ребёнка в фаната новых технологий.

Из-за неприятного влияния гаджетов на детей психологи и неврологи даже ввели новое понятие — «цифровая деменция». Её диагностируют у детей, если замечают, как у тех снижаются когнитивные способности из-за техники.

Другая сторона вопроса и негативного влияния — сидячий образ жизни. Играть на телефоне бегая по парку проблематично, поэтому дети чаще всего сидят сгорбившись и уткнувшись в экран. Из-за этого нарушается кровоток в мозгу, что приводит и к проблемам со сном. Словом, из-за непомерной любви к гаджетам дети гораздо слабее развиваются. Например, 11-летний ребёнок может вести себя как 8-летний.

Детей с цифровой деменцией становятся словно «маленькие старички» — в плане физического и психического развития. В будущем у них могут быть проблемы и в учёбе, и в личной жизни, и в карьере.