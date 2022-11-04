Названы самые частые ошибки в отношениях родителей и ребенка

«Куда поехать отдыхать, пойдет ли ребенок в школу в этом году или следующем, во сколько вставать и ложиться, — все эти решения принимают родители, а ребенок следует установленным решениям. Для психики ребенка жизненно необходимо иметь понятный план действий и рамки, в которых он будет жить. После 7–8 лет, постепенно, вы будете давать ему возможность участвовать в принятии семейных решений, учитывая его мнение», — объяснила Леонова.